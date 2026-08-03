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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة |شاهد

زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة
زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة
رنا عصمت

نشرت يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم  تعرضها لوعكة صحية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.


تفاصيل إطلالة يارا..

وظهرت يارا بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية شورت اسود و تيشيرت واسع باللون الابيض وهو ما جعل إطلالتها بسيطة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها. 

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

May be an image of Victoria Peak, the CN Tower and skyscraper
May be an image of one or more people, beard and hat
May be an image of hat
زوجة مسلم االمطرب الشعبى مسلم يارا زوجة مسلم زوجة مسلم بإطلالة ملفتة

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