زوجة مسلم تثير الجدل بإطلالة ملفتة |شاهد

نشرت يارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم تعرضها لوعكة صحية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.



تفاصيل إطلالة يارا..

وظهرت يارا بإطلالة انيقة ومميزة مرتدية شورت اسود و تيشيرت واسع باللون الابيض وهو ما جعل إطلالتها بسيطة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.