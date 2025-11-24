بعد عودته لطليقته.. شقيقة مسلم تحاول إفساد فرحتهما.. ماذا فعلت؟

أثارت آية زكريا شقيقة مسلم الجدل بعد اهداء نجلها خاتم هديه لزوجته يارا تامر احتفالا بعودتهما.

و نشرت آية زكريا صوره لنفس الخاتم وعلقت كاتبة: مسلم أخويا كان مديهوني من سنتين وكان عندو منهم كتير أوي كان بيوزعهم على إنهم هدية يعني، عمري ما أفرط في أي حاجة من إخواتي ربنا يخليكم ليا.

وفاجأ مؤدي المهرجانات مسلم زوجته يارا تامر بخاتم هدية احتفالا بعودتهم مجددا.

و شاركت يارا تامر جمهورها صورا للخاتم عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام و علقت قائلة:طول عمرك بتجبلي هدايا حلوه اوي يا حبيبي بس الهديه دي مميزه عندي جدا واحلي مفاجأة عملتها لي .. بحبك اوي يا مسلم.

وأعلن مؤدي المهرجانات مسلم عودته رسمياً لزوجته البلوجر يارا تامر عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام.

وشارك مسلم فيديو له مع زوجته وعلق قائلاً:"هي اولي فعلا عندي من اي حد مبروك رجوعك لحضني يا روح قلبي".



وكانت قد نشرت آية زكريا صورة تجمع مسلم بطليقته عبر حسابها على موقع انستجرام و علقت: يا رب اكشف بتوع الحوارات والكدابين.. عشان اللي فيهم بيجيبوه فينا.

وأضافت: اه فهمت انت ليه اتحمقتي طيب، ونتكلم عن الكرامة والشخصية وقال ايه ده في البرنامج .. سبحان الله، ربنا يبعدنا عن العيشة الحرام.

شقيقة مسلم تعلن تصالحهما بعد انفصاله عن زوجته يارا

وكانت قد أعلنت أية زكريا شقيقة المطرب الشعبي مسلم، تصالحهما بعد انفصاله عن زوجته يارا تامر.



وكتبت آية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري:" الحمدلله أنا ومسلم بقينا أحلي".