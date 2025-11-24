نص قرار نقابة الموسيقيين بوقف إسلام كابونجا عن العمل 6 أشهر

أصدرت نقابة المهن الموسيقية قرارًا رسميًا بإيقاف تصريح العمل الخاص لحامل التصريح إسلام مجدي محمد، الشهير بـ"إسلام كابونجا".

جاء ذلك بناءً على قرار النقيب العام الفنان مصطفى كامل، الذي أحال تقدير العقوبة إلى لجنة العمل برئاسة الدكتور علاء سلامة، وعضوية كل من منصور هندي، ومحمد صبحي، وأيمن أمين، إلى جانب أعضاء لجنة القيد، وبحضور الشؤون القانونية للنقابة.

وبعد دراسة الموقف، قررت لجنة العمل إيقاف المذكور عن العمل لمدة ستة أشهر، مع تعميم القرار، على أن يبدأ تنفيذ الإيقاف اعتبارًا من أمس 23 نوفمبر.

وتواجد أمس اسلام كابونجا في مقر نقابة الموسيقيين للتحقيق معه بسبب تكرار مخالفته لضوابط النقابة وعدم التزامه بالتنبيهات المتكررة الموجهة له .