إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية أمريكية بسبب عاصفة ثلجية

ألحقت العاصفة الثلجية الهائلة التي ضربت شمال شرق الولايات المتحدة أضرارًا جسيمة بحركة الطيران، حيث تم إلغاء أكثر من 10,000 رحلة جوية أمريكية من الأحد إلى الثلاثاء.

كان من المقرر أن تصل أو تغادر حوالي 63% من هذه الرحلات الملغاة - أي أكثر من 3,518 رحلة - من المطارات الرئيسية الثلاثة التي تخدم منطقة مدينة نيويورك: لاغوارديا، وجيه إف كيه، ونيوارك ليبرتي الدولي، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وخارج نيويورك، تم إلغاء أكثر من 1,600 رحلة جوية إلى مطار بوسطن لوغان الدولي من الأحد إلى الثلاثاء، كما تم إلغاء أكثر من 1,000 رحلة جوية إلى مطار فيلادلفيا الدولي.

وتشكل هذه المطارات الخمسة أكثر من 87% من إجمالي عمليات الإلغاء داخل الولايات المتحدة أو إليها أو منها، وفقًا لموقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية.