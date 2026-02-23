قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إنشاء مقاطعة ممفيس "العاصمة الإدارية" ليس به مخالفة دستورية.. وأقترح إعداد مشروع مستقل عنها
جلسة ساخنة في ميت عقبة.. ماذا قال عواد في تحقيق الزمالك؟
عودة مؤجلة أم حلم مستحيل؟.. موقف الأهلي من استعادة وسام أبو علي
قناة السويس تؤمن عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر حاملات المثقلات عالميًا
شاهد | مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

إبراهيم القادري

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026 ، وتنتمي بنز GLC350e لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

مرسيدس بنز GLC350e هي النسخة المتطورة والهجينة القابلة للشحن (PHEV) من طراز GLC الشهير، وهي تمثل استراتيجية العلامة التجارية نحو التحول الكهربائي الكامل.

مواصفات مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، شعارات EQ، وشبكة التهوية الأنيقة، وبها شاشة معلومات وترفيه مركزية مقاس 11.9 بوصة والمائلة قليلاً نحو السائق، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس12.3 بوصة، وبها مواد مستخدمة من خشب الأنثراسيت والجلود الفاخرة تعزز من راحة الركاب، وبها إضاءة محيطية محسنة  .

محرك مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها محرك كهربائي، وتنتج قوة 313 حصان، وبها عزم دوران 550 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية ضخمة سعتها 23.3 كيلوواط/ساعة، يومكن للسيارة ان تقوم بقطع مسافة 87 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة .

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

من عام 1886حتي عام 1900 أنتج كارل بنز أول سيارة ذات محرك احتراق داخلي عام 1886، بينما طور دايملر ومايباخ أول سيارة بأربع أسطوانات.

وفي عام 1926 اندمجت شركة "بنز آند سي" (التي تأسست 1871) مع "دايملر" لتشكيل شركة "دايملر-بنز"، وأطلقت العلامة التجارية "مرسيدس-بنز".

مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

في عام 1954 تم إطلاق سيارة 300 SL الشهيرة بأبوابها المجنحة، وفي عام 1970 تم تقديم نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) والوسائد الهوائية.

مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

وتم استمرار ريادتها في الفخامة (الفئة S) والتوجه نحو السيارات الكهربائية والذكية، وتعد مرسيدس-بنز اليوم واحدة من أكثر العلامات التجارية قيمة للسيارات، ويقع مقرها شتوتجارت، وتنتج سيارات فاخرة، وشاحنات، وحافلات، مع التزام مستمر بالأداء والجودة العالية.

مرسيدس بنز GLC350e بنز GLC350e موديل 2026 السيارات الهاتشباك

الدواجن

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

حالة الطقس في مصر

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

الاهلي

الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي

قيمة زكاة الفطر 2026

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

عرض

المسرح القومي يقدّم العرض الشعبي «يا أهل الأمانة» في رمضان

مي عمر

الست موناليزا .. مي عمر : بعتذر عن قسوة الحلقة 7

مي عمر

مي عمر تثير الجدل باعتذار مفاجئ لجمهورها

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

