شاهد | مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026 ، وتنتمي بنز GLC350e لفئة السيارات الهاتشباك، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مرسيدس بنز GLC350e هي النسخة المتطورة والهجينة القابلة للشحن (PHEV) من طراز GLC الشهير، وهي تمثل استراتيجية العلامة التجارية نحو التحول الكهربائي الكامل.

مواصفات مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

تمتلك سيارة مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026 العديد من المميزات من ضمنها، شعارات EQ، وشبكة التهوية الأنيقة، وبها شاشة معلومات وترفيه مركزية مقاس 11.9 بوصة والمائلة قليلاً نحو السائق، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس12.3 بوصة، وبها مواد مستخدمة من خشب الأنثراسيت والجلود الفاخرة تعزز من راحة الركاب، وبها إضاءة محيطية محسنة .

محرك مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس بنز GLC350e موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها محرك كهربائي، وتنتج قوة 313 حصان، وبها عزم دوران 550 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية ضخمة سعتها 23.3 كيلوواط/ساعة، يومكن للسيارة ان تقوم بقطع مسافة 87 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سرعتها القصوي إلي 210 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة .

تاريخ شركة مرسيدس في صناعة السيارات

من عام 1886حتي عام 1900 أنتج كارل بنز أول سيارة ذات محرك احتراق داخلي عام 1886، بينما طور دايملر ومايباخ أول سيارة بأربع أسطوانات.

وفي عام 1926 اندمجت شركة "بنز آند سي" (التي تأسست 1871) مع "دايملر" لتشكيل شركة "دايملر-بنز"، وأطلقت العلامة التجارية "مرسيدس-بنز".

في عام 1954 تم إطلاق سيارة 300 SL الشهيرة بأبوابها المجنحة، وفي عام 1970 تم تقديم نظام المكابح المانعة للانغلاق (ABS) والوسائد الهوائية.

وتم استمرار ريادتها في الفخامة (الفئة S) والتوجه نحو السيارات الكهربائية والذكية، وتعد مرسيدس-بنز اليوم واحدة من أكثر العلامات التجارية قيمة للسيارات، ويقع مقرها شتوتجارت، وتنتج سيارات فاخرة، وشاحنات، وحافلات، مع التزام مستمر بالأداء والجودة العالية.