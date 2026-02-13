قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
الخاسر من لم يغتنمه بـ5 أعمال.. خطيب المسجد الحرام: رمضان موسم إيماني عظيم
تعرف علي الفرق المتأهلة لربع نهائي بطولة الكونفدرالية
محمد كيلاني: الصيام يعزز التقوى وعلينا استقبال رمضان بالدعاء
كيف تقوم بتنظيف النانو سيراميك بعد تركيبه على السيارة؟
للمديون والمهموم.. دعاء لفك الكرب وتيسير الأحوال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو جراف

سبب لها حالة انهيار.. لقاء الخميسي تكشف قصة معرفتها بزواج عبد المنصف

طلاق لقاء الخميسي
طلاق لقاء الخميسي
كريم ناصر

روت الفنانة لقاء الخميسي كواليس واحدة من أصعب التجارب التي مرت بها على المستوى الشخصي، بعدما فوجئت بزواج زوجها، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني السابق محمد عبد المنصف، من الفنانة إيمان الزيدي قبل انفصاله عنها لاحقًا، مؤكدة أن معرفتها بالأمر جاءت بعد سبع سنوات كاملة من زواجهما، وهو ما شكّل لها صدمة نفسية شديدة.

وأشارت لقاء، خلال أول ظهور إعلامي لها عبر برنامج Mirror، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج ، إلى أن بداية معرفتها بالحقيقة جاءت أثناء مشاركتها في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، حيث نقل لها أحد الأشخاص من داخل الوسط الفني تلك المعلومة بطريقة وصفتها بأنها تحمل نية سيئة وتعمدًا لإيذائها نفسيًا.

وأوضحت أنها لم تستوعب الأمر في البداية واعتقدت أنه مجرد شائعة، لكنها فضلت التأكد بنفسها، وعقب عودتها إلى القاهرة واجهت زوجها بما سمعته، ليعترف بصحة الواقعة، الأمر الذي أدخلها في حالة انهيار، مشيرة إلى أنها شعرت حينها بأن العالم انهار من حولها.

وأكدت لقاء أن رد فعلها الأول كان طلب الطلاق فورًا، معتبرة أن هذا التصرف كان انعكاسًا طبيعيًا لحجم الصدمة التي تعرضت لها، لافتة إلى أنها شعرت في تلك اللحظة بجرح نفسي عميق.

لقاء الخميسي طلاق لقاء الخميسي الفنانة لقاء الخميسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

ارشيفية

بهاتف في السقف.. ضبط عامل نظافة صور سيدات داخل حمام مستشفى تحت الإنشاء

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

خالد بيبو في تجارة عين شمس: الرياضة منافسة واقتصاد.. والنجاح مرتبط بالصورة الذهنية

جامعة عين شمس الأهلية

جامعة عين شمس الأهلية تعقد جلسة توجيهية موسعة أونلاين للتعريف ببرامجها الأكاديمية ومسارات التوظيف

الدكتورة إيمان كريم المشرف على المجلس القومي للإعاقة

القومي للإعاقة: تعاون مثمر مع الحكومة الجديدة لترجمة التوجيهات الرئاسية إلى واقع

بالصور

أزمة بطاريات مرسيدس الكهربائية,, حوادث حريق جديدة تضع الشركة في مأزق

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد