سبب لها حالة انهيار.. لقاء الخميسي تكشف قصة معرفتها بزواج عبد المنصف

روت الفنانة لقاء الخميسي كواليس واحدة من أصعب التجارب التي مرت بها على المستوى الشخصي، بعدما فوجئت بزواج زوجها، حارس مرمى الزمالك والمنتخب الوطني السابق محمد عبد المنصف، من الفنانة إيمان الزيدي قبل انفصاله عنها لاحقًا، مؤكدة أن معرفتها بالأمر جاءت بعد سبع سنوات كاملة من زواجهما، وهو ما شكّل لها صدمة نفسية شديدة.

وأشارت لقاء، خلال أول ظهور إعلامي لها عبر برنامج Mirror، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج ، إلى أن بداية معرفتها بالحقيقة جاءت أثناء مشاركتها في الدورة الماضية من مهرجان الجونة السينمائي، حيث نقل لها أحد الأشخاص من داخل الوسط الفني تلك المعلومة بطريقة وصفتها بأنها تحمل نية سيئة وتعمدًا لإيذائها نفسيًا.

وأوضحت أنها لم تستوعب الأمر في البداية واعتقدت أنه مجرد شائعة، لكنها فضلت التأكد بنفسها، وعقب عودتها إلى القاهرة واجهت زوجها بما سمعته، ليعترف بصحة الواقعة، الأمر الذي أدخلها في حالة انهيار، مشيرة إلى أنها شعرت حينها بأن العالم انهار من حولها.

وأكدت لقاء أن رد فعلها الأول كان طلب الطلاق فورًا، معتبرة أن هذا التصرف كان انعكاسًا طبيعيًا لحجم الصدمة التي تعرضت لها، لافتة إلى أنها شعرت في تلك اللحظة بجرح نفسي عميق.