مدرب المصري: مباراة زيسكو حاسمة للصعود لدور الثمانية بالكونفدرالية
قبل شهر رمضان.. أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2026
الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟
وزير الخارجية: مصر استردت 30 ألف قطعة أثرية مسروقة وندعم استرداد التراث الأفريقي
وصول المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية بميت عاصم إلى النيابة
مستشار بوتين السابق: الشعب الأوكراني هو المستفيد الأكبر من جهود السلام
عقب التعادل أمام بنين .. منتخب مصر للشابات يودع تصفيات أفريقيا
عمر جابر: لا بديل عن الفوز في لقاء كايزر تشيفز بالكونفدرالية
معتمد جمال: لا بديل عن الفوز أمام كايزر تشيفز للتأهل لربع نهائي الكونفدرالية
دبلوماسي أوكراني سابق: زيلينسكي لا يخشى تصويت شعبه على صفقات المفاوضات
ترامب يرسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط وسط تهديدات إيرانية
صراع اللقب يشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي.. من يقترب أكثر من التتويج؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأرصاد تكشف التفاصيل.. متى تنتهي العاصفة الترابية في مصر؟

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية
خالد يوسف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أخر صور الأقمار الصناعية التي تشير الى أن القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد وغرب البلاد ومناطق من السواحل الشمالية، تقع تحت تأثير العاصفة الترابية الكثيفة، والنشاط القوى للرياح وارتفاع الحرارة، وتستمر هذه الأجواء حتى نهاية اليوم .

موعد انتهاء العاصفة الترابية على محافظات مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ذروة العاصفة الترابية كانت خلال فترات الظهيرة اليوم، مشيرة إلى أن سرعات الرياح ستبدأ في الهدوء تدريجيًا مع دخول ساعات الليل، ما يسهم في تحسن الرؤية الأفقية بشكل تدريجي.

وأضافت غانم، أن الأتربة المثارة ستقل حدتها خلال فترات الليل المتأخر، على أن تنتهي العاصفة الترابية بشكل كامل غدًا، مع بقاء بعض الأتربة العالقة في الجو نتيجة تأثيرات اليوم.

وأوضحت أن طقس الغد سيشهد استقرارًا ملحوظًا واعتدالًا في سرعات الرياح، لافتة إلى أن اختلاف شدة الرياح من منطقة لأخرى كان سببًا في تفاوت مستوى الرؤية خلال اليوم.

الظواهر الجوية

أشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الى أنه فيما يتعلق بالأمطار، هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع امتداد فرص ضعيفة إلى بعض المحافظات الداخلية، خاصة جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وأكدت أن احتمالية امتداد الأمطار إلى القاهرة الكبرى ضعيفة جدًا ولا تتجاوز 20%.

وشددت على أن نشاط الرياح المثيرة للأتربة والرمال من المتوقع استمراره حتى نهاية اليوم، حيث تشهد بعض المناطق من سواحل (السلوم - مطروح - العلمين - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) وخليجي السويس والعقبة سرعة شديدة في الرياح.

اضطراب الملاحة وتحذيرات شديدة من الأرصاد

تتأثر البلاد بوجود منخفض سطحي متعمق يصاحبه نشاط للرياح الجنوبية الغربية والغربية القوية التي تعمل على إثارة الرمال والأتربة وتدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 500 متر، ومن المتوقع ان تصل سرعات الرياح من ( 60:50) كم /س، مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط وخليجي السويس والعقبة.

وحذرت الأرصاد بضرورة اتباع التعليمات التالية:

ـ الابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار وأعمدة الإنارة والمنازل والأسطح المتهالكة.

ـ القيادة بحذر على الطرق.

ـ على مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ارتداء الكمامات خلال الخروج.

درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية

​القاهرة الكبرى

​درجات الحرارة فى القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 28.

​درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الجديدة: الصغرى 16 والعظمى 28.

​درجات الحرارة فى 6 أكتوبر: الصغرى 16 والعظمى 29.

​درجات الحرارة فى بنها: الصغرى 16 والعظمى 27.

​الوجه البحري والدلتا

​درجات الحرارة فى دمنهور: الصغرى 16 والعظمى 27.

​درجات الحرارة فى وادى النطرون: الصغرى 17 والعظمى 28.

​درجات الحرارة فى كفر الشيخ: الصغرى 17 والعظمى 27.

​درجات الحرارة فى المنصورة: الصغرى 16 والعظمى 27.

​درجات الحرارة فى الزقازيق: الصغرى 15 والعظمى 28.

​درجات الحرارة فى شبين الكوم: الصغرى 16 والعظمى 27.

​درجات الحرارة فى طنطا: الصغرى 15 والعظمى 27.

​مدن السواحل الشمالية

​درجات الحرارة فى دمياط: الصغرى 17 والعظمى 29.

​درجات الحرارة فى بورسعيد: الصغرى 15 والعظمى 30.

​درجات الحرارة فى الإسكندرية: الصغرى 16 والعظمى 26.

​درجات الحرارة فى العلمين: الصغرى 16 والعظمى 24.

​درجات الحرارة فى مطروح: الصغرى 15 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى السلوم: الصغرى 13 والعظمى 20.

​درجات الحرارة فى سيوة: الصغرى 12 والعظمى 25.

​مدن القناة وشمال سيناء

​درجات الحرارة فى الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 29.

​درجات الحرارة فى السويس: الصغرى 15 والعظمى 30.

​درجات الحرارة فى العريش: الصغرى 14 والعظمى 29.

​درجات الحرارة فى رفح: الصغرى 15 والعظمى 29.

​جنوب سيناء

​درجات الحرارة فى رأس سدر: الصغرى 13 والعظمى 28.

​درجات الحرارة فى نخل: الصغرى 10 والعظمى 27.

​درجات الحرارة فى كاترين: الصغرى 06 والعظمى 23.

​درجات الحرارة فى الطور: الصغرى 14 والعظمى 27.

​درجات الحرارة فى طابا: الصغرى 13 والعظمى 26.

​درجات الحرارة فى شرم الشيخ: الصغرى 18 والعظمى 27.

​مدن البحر الأحمر

​درجات الحرارة فى الغردقة: الصغرى 16 والعظمى 27.

​درجات الحرارة فى مرسى علم: الصغرى 18 والعظمى 28.

​درجات الحرارة فى شلاتين: الصغرى 19 والعظمى 30.

​درجات الحرارة فى حلايب: الصغرى 19 والعظمى 27.

​درجات الحرارة فى أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 27.

​درجات الحرارة فى رأس حدربة: الصغرى 18 والعظمى 27.

​شمال الصعيد

​درجات الحرارة فى الفيوم: الصغرى 16 والعظمى 28.

​درجات الحرارة فى بني سويف: الصغرى 16 والعظمى 28.

​درجات الحرارة فى المنيا: الصغرى 15 والعظمى 30.

​جنوب الصعيد

​درجات الحرارة فى أسيوط: الصغرى 13 والعظمى 31.

​درجات الحرارة فى سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 31.

​درجات الحرارة فى قنا: الصغرى 15 والعظمى 32.

​درجات الحرارة فى الأقصر: الصغرى 16 والعظمى 31.

​درجات الحرارة فى أسوان: الصغرى 17 والعظمى 31.

​درجات الحرارة فى الوادي الجديد: الصغرى 14 والعظمى 32.

​درجات الحرارة فى أبو سمبل: الصغرى 15 والعظمى 32.

