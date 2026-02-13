برقية الفاتيكان.. زاهي حواس: لا يوجد لكائنات فضائية بنت الأهرامات

أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أن هناك الحديث عن علاقة الكائنات الفضائية بالحضارة المصرية القديمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق تماماً.

وأضاف عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي بردية في الفاتيكان تتحدث عن علاقة الكائنات الفضائية بالحضارة المصرية القديمة، والآثار علم ويجب أن يكون هناك حرص في كتابة أي شيء عنه.

وتابع عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أنه لا يوجد شيء اسمه وادي الملوك الثاني، وكلها تخاريف غير صحيحة، مستدركا أن كل شهر يأتي لي شخص ويقول تخاريف عن الآثار المصرية ووجود ذهب وكنوز، لا يوجد لكائنات فضائية بنت الاهرامات.

وأكمل عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أن شخصا مهما طلب لقائي ووراني اثار عليها ماء وفي الواقع مفبركة، مشيرا إلى أنه هناك هوس من قبل الأجانب بالآثار المصرية القديمة.