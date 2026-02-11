زاهي حواس يهنئ الدكتورة جيهان زكي لتوليها حقيبة وزارة الثقافة

قدم عالم المصريات الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، التهنئة للدكتورة جيهان زكي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينها وزيرةً للثقافة.

زاهى حواس يهنئ وزيرة الثقافة

وأعرب الدكتور حواس عن سعادته بهذا الاختيار، مؤكدًا أن الدكتورة جيهان زكي قيمة وقامة أكاديمية وثقافية رفيعة، وتمتلك خبرات دولية ومحلية واسعة تجعلها جديرة بقيادة ملف الثقافة المصرية في هذه المرحلة الهامة.

وأشار حواس إلى أن مسيرتها الحافلة، لاسيما في إدارة الأكاديمية المصرية للفنون بروما وعضويتها في مجلس النواب، تمنحها رؤية شاملة للنهوض بالعمل الثقافي.

وفي نص تهنئته، قال د. زاهي حواس:

"أهنئ الصديقة العزيزة والزميلة المجتهدة الدكتورة جيهان زكي على هذه الثقة الغالية. إن الثقافة المصرية هي القوة الناعمة التي تعبر عن هوية أمتنا، وكلي ثقة في قدرتها على استكمال مسيرة التنوير وبناء الإنسان المصري من خلال الفكر والفن والإبداع."

واختتم حواس بيانه متمنيًا للوزيرة الجديدة دوام التوفيق والنجاح في مهامها الثقيلة، مؤكدًا على استعداده الكامل لدعم المبادرات التي تخدم التراث والآثار والثقافة المصرية، بما يعزز مكانة مصر على الخارطة الثقافية العالمية.