محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجمع المدارس بمشتول السوق

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض "أهلاً رمضان" المقام بجوار مجمع المدارس بمدينة مشتول السوق، والمقام على مساحة ١٦٠ مترًا ويضم( ٧) باكيات، وذلك بالتعاون بين المحافظة والغرفة التجارية ومديرية التموين ورئاسة المركز وكبار التجار، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والمهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد الكريم عوض الله وكيل المديرية، واللواء أ.ح محمد بهاء الدين رئيس مركز مشتول السوق، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية الأساسية والاستراتيجية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المصرية.

تفقد المحافظ الأجنحة المختلفة للمعرض للتأكد من جودة المنتجات المعروضة للبيع أمام المواطنين، موجهاً وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع العارضين بزيادة كميات السلع المعروضة بخاصة الأساسية منها مثل الأرز والسكر والزيت واللحوم وياميش رمضان ومستلزمات العيد، مع الإلتزام بطرحها بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق، لضمان تلبية احتياجات المواطنين بجودة مناسبة وأسعار تنافسية.

وعلى هامش الافتتاح، حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين أمام المعرض، واستمع إلى مطالبهم وشكاواهم، موجهًا رئيس المركز بالتنسيق الفوري مع الجهات المختصة لدراستها والعمل على حلها.

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي يضع مصلحة المواطن على رأس أولوياته، مؤكداً أن إقامة هذه المعارض يأتي في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضبط الأسواق، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.