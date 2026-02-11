دينا أبو الخير: قراءة سورة الكهف يوم الجمعة نور يحمي من فتن الدنيا

قالت الدكتورة دينا أبو الخير، إن لسورة الكهف أثرا إيمانيا مجددا يمنح المسلم نورا أسبوعيا يحفظه من فتن الحياة، لافتة إلى أن المواظبة على قراءتها يوم الجمعة تمثل حماية روحية متجددة.

واستشهدت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين".

وأكدت على أن هذا النور يعين المسلم على الثبات أمام فتن الدنيا ويجدد صلته بالله، ويذكره بحقيقة الحياة وضرورة الاستعداد للآخرة.

ولفتت إلى أن سورة الكهف تحمل في طياتها رسائل عميقة تمس واقع كل مسلم، مشيرة إلى أن الآيات الأخيرة من السورة، تمثل جرس إنذار يدعو إلى محاسبة النفس باستمرار.