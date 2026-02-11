إندونيسيا.. مصرع قائد طائرة ومساعده في هجوم مسلح أثناء هبوطهم في المطار

أعلنت وزارة النقل الإندونيسية، في بيان مساء اليوم الأربعاء، إن قائد طائرة شركة "سمارت إير" ومساعده قتلا في هجوم مسلح أثناء هبوطهما في مطار بمقاطعة بابوا الجنوبية الإندونيسية.





وأوضح ‌المتحدث ⁠باسم الشرطة تشاهيو سوكارنيتو أن الطائرة التابعة لشركة "سمارت إير" التي كانت تقل 13 راكبا بالإضافة إلى الطيارين، هبطت بمطار "كوروواي" في ⁠بوفن ديجويل في ‌بابوا ‌الجنوبية اليوم الساعة 11:17 ‌صباحا بالتوقيت المحلي (02:17 ‌بتوقيت غرينتش).

وأضاف أن الطيارين والركاب غادروا الطائرة وتوجهوا إلى منطقة غابات قريبة من المطار ‌عندما بدأ إطلاق النار، وقتل الطيار ومساعده ⁠فيما نجا جميع ⁠الركاب.





وتابع قائلا: "من غير الواضح من الذي شن الهجوم على الطائرة"، بعدما سئل عن احتمال تورط جماعات متمردة من بابوا.

وأقلعت الطائرة من مطار تاناه ميراه متجهة إلى مقاطعة دانو ويج، وأثناء هبوطها في مطار كوروواي باتو تعرضت لإطلاق نار من الغابة المجاورة للمطار وحاول الطيار والركاب الفرار بالركض نحو الغابة المحيطة إلا أن المسلحين أطلقوا عليهم النار حيث قتل الطيار ومساعده.





