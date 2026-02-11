قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بعد تعثر المفاوضات.. الاستمرار في قطع الطريق أمام الشاحنات السورية المتجهة إلى لبنان

هاجر رزق

أعلنت نقابة مالكي الشاحنات المبردة في لبنان أنها قررت الاستمرار في قطع الطريق أمام الشاحنات السورية في الاتجاهين من وإلى لبنان ردا على قرار دمشق منع دخول الشاحنات اللبنانية سوريا.

جاء هذا القرار اليوم الأربعاء وسط تقارير تفيد بتعثر المفاوضات بين الوفدين اللبناني والسوري خلال الاجتماع الذي عقده المدير العام للنقل البري والبحري اللبناني أحمد تامر عند معبر الجديدة بحضور معنيين في قطاع النقل، ومع وفد من وزارة النقل السورية، في إطار متابعة تداعيات القرار السوري الأخير المتعلق بتنظيم حركة الشاحنات عموما داخل الأراضي السورية.

وبحسب تقارير، فقد تمسك الوفد السوري بهذا القرار، مؤكدا أنه نهائي ولا رجوع عنه، وأنه لا يستهدف لبنان تحديدا، بل يندرج ضمن مقاربة أوسع تشمل عدة دول عربية، وسيصار إلى وضع آلية جديدة في المستقبل.

وجاء هذا الاجتماع بعد أن أغلق أصحاب الشاحنات اللبنانية المبردة وسائقوها، منذ ليل الاثنين بشاحناتهم، المنافذ إلى الساحة الجمركية عند نقطة المصنع الحدودية في البقاع، معطلين حركة الشحن البري بالاتجاهين، وذلك احتجاجا على قرار الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، القاضي بمنع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية وتفريغ حمولتها، واعتماد عملية مناقلة البضائع عند المنافذ البرية.  وقد استثنى القرار حركة الترانزيت.

يذكر أن معبر المصنع–جديدة يابوس يشكل الشريان البري الأساسي لحركة التصدير اللبنانية نحو سوريا والدول العربية.

الشاحنات المبردة لبنان الشاحنات السورية قطع الطريق دمشق

