قلبي بيرفرف ومش قادر أخد نفسي.. جمال شعبان يكشف أسباب وعلاج أشهر مشاكل مضخة الحياة

قال الدكتور جمال شعبان ، عميد معهد القلب الاسبق، أن الضربة الساقطة

او دقات القلب السريعة والمعروف علميا ب اختلال كهرباء القلب.



واضافةجمال شعبان أن من أشهر الشكاوى المرتبطة باختلال كهرباء القلب أو الضربة الساقطة " قلبي بيرفرف ، وقلبي هيفط من صدري ، وعندي ضربة ساقطة

ب احس بسحبة روح ، وقلبي بيقف وبيرجع تاني ، أو لما احس بانتفاخ في القولون

قلبي بيدق بسرعة .

اسباب اختلال ضربات القلب

وكشف جمال شعبان أن دقات القلب السريعة او الضربات الساقطة تحدث نتيجة عوامل كتير مثل نقص الهيموجلوبين (الأنيميا) أو نتيجة التوتر

أو نشاط الغدة الدرقية أكتر من الطبيعي أو عدم انتظام أملاح الدم البوتاسيوم الكالسيوم في الدم او مرض السكر بيعمل دقات قلب سريعة أو انخفاض السوائل في الدم.

واضاف شعبان أنه ممكن تكون نتيجة اختلال وراثي في كهرباء القلب ولد به الشخص أو مكتسب نتيجة مرض في القلب أو في الصمامات أو في العضلة أو في الشرايين التاجية

أو مرض في النظام الكهربي للقلب.

علاج اضطراب ضربات القلب

ونصح جمال شعبان المصاب عند وجود دقات قلبي سريعة او مضطربة أن يفعل مايلي:

كبح جماح التوتر والقلق والتماس الهدوء والاسترخاء

الامتناع عن التدخين أو مجالسة المدخنين شرب السوائل المفيدة.

استخدام الأملاح بطريقة معتدلة.

أحيانًا التنفس بعمق أو التعنية أو الكحة ممكن توقف ضربات القلب السريعة

الحذر من تناول الأدوية إلا بعد استشارة طبيب كهرباء القلب

اللي ه يعمل رسم قلب وهولتر ٢٤ ساعة.

وبعد ذلك ممكن يوصف أدوية

او يعمل قسطرة دراسة كهروفسيولوجية.

أو يجري كي بموجات الراديو

أو يزرع جهاز صدمات كهربية.