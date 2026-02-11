بثنائية ناصر ماهر.. بيراميدز يهزم إنبي ويطيح بـ الزمالك من وصافة الدوري

اقتنص بيراميدز ثلاث نقاط ثمينة من إنبي يفوز 2-1 ، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد بتروسبورت، في الجولة الـ 12 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان بيراميدز قد افتتح التهديف في الدقيقة 25؛ بعد كرة عرضية من “زلاكة” من جهة اليسار، مهدها “مروان حمدي” بالرأس؛ فاستلمها “ناصر ماهر” بشكل رائع ثم سدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.

وأدرك التعادل لـ إنبي في الدقيقة 47؛ بعد كرة عرضية من “علي محمود” من جهة اليسار، قابلها “أقطاي عبد الله” بتسديدة من على حدود منطقة الــ 6 ياردات لتسكن يمين المرمى.

وجاء هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة 72، عن طريق ناصر ماهر من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة يقفز بيراميدز الي وصافة الدوري برصيد 31 نقطة، وتجمد إنبي في المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة.

تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي إبراهيم - أحمد عاطف قطة

خط الوسط: مصطفى فتحي - مهند لاشين - محمود زلاكة - وليد الكرتي - ناصر ماهر

خط الهجوم: مروان حمدي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

محمود جاد - حامد حمدان - أحمد توفيق - إيفرتون داسيلفا - يوسف أوباما - مصطفى زيكو - عودة فاخوري - فيستون ماييلي - دودو الجباس.