اشتباك بالأيدي بين النواب في البرلمان التركي لمنع وزيرين جديدين من أداء اليمين.. صور

وقع اشتباك بالأيدي في البرلمان التركي، بين نواب من حزبي "العدالة والتنمية" الحاكم و"الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية خلال أداء وزيرين جديدين اليمين الدستورية بالبرلمان.



وتصاعدت حدة التوتر في البرلمان قبيل مراسم أداء اليمين الدستورية لكلٍّ من وزيري العدل والداخلية، أكين غورليك ومصطفى تشيفتشي، اللذين أصدر الرئيس رجب طيب أردوغان قراراً بتعيينهما في ساعة مبكرة الأربعاء.

وحاول نواب من حزب الشعب الجمهوري احتلال المنصة لمنع غورليك، المدعي العام السابق لمدينة إسطنبول الذي أصدر قرار اعتقال رئيس بلدية إسطنبول والمرشح الرئاسي للحزب، أكرم إمام أوغلو، في 19 مارس 2025، كما أصدر أوامر توقيف بحق 16 رئيس بلدية من المنتمين للحزب في تحقيقات في اتهامات بالفساد والرشوة والتجسس.

كما أقام عدداً من الدعاوى القضائية ضد إمام أوغلو، ورئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، واتهمهما بتهديده وإهانته، فضلاً عن إهانة رئيس الجمهورية.

واعتدى نائب حزب العدالة والتنمية، عثمان جوكتشك، على نائب حزب الشعب الجمهوري، محمود تانال، مما أدى إلى إصابته في وجهه.

وأدى الوزيران الجديدان اليمين الدستورية بعد تأخير بسبب رفع الجلسة التي أدارها نائب رئيس البرلمان بكير بوزداغ، لمدة 15 دقيقة بسبب الشجار. واعتلى غورليك المنصة، أولاً تحت حماية نواب حزب العدالة والتنمية، ثم أدلى وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي اليمن الدستورية.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري أن مراسم أداء اليمين "باطلةٌ لاغيةٌ تماماً، كأنها لم تُعقد أصلاً، فضلاً عن عدم استيفائها الشروط".

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري مراد أمير، إن "وزير العدل أكين غورليك، استُدعي لأداء اليمين دون تشكيل هيئة الرئاسة، وحضر دون استدعاء، وكان هناك وزيران على المنصة، مما جعل المنصة مُحاصرةً فعلياً. وبهذا الشكل، فإن اليمين باطلة، ولم تستوفِ الشروط، وبذلك فإن غورليك لا يعد وزيراً للعدل حتى الآن".