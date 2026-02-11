مأساة في الهرم.. مصرع زوجين ونجلهما وإصابة الإبنة بسبب تسرب غاز

شهدت منطقة الهرم حادثا مأساويا بعد مصرع زوجين ونجلهما وإصابة ابنتهما إثر تسرب غاز بالشقة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثث كهربائي وزوجته وإبنه مفارقين الحياة داخل شقتهم بالهرم، والعثور على إبنتهما مصابة.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات تبين أن تسرب غاز أدى إلى مصرع الضحايا، وإصابة الطفلة البالغة من العمر 9 سنوات، دون وجود شبهة جنائية.

نقلت الطفلة المصابة إلى المستشفى لإسعافها، ونقل جثث الضحايا للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.