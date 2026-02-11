مرور القاهرة يعلن تحويلات مرورية بسبب أعمال محور شينزو آبي

نشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات مرورية اللازمة تزامناً مع تنفيذ أعمال ضبط المنسوب والربط بإمتداد محور شينزو آبى "الطريق المستحدث" بالقاهرة

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال ضبط المنسوب والربط بإمتداد محور شينزو آبى "الطريق المستحدث" ، مما يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلى لشارع غرب وحدة تراخيص القوات المسلحة الرابط بين مسطح كوبرى الجيش وشارع الثانوية الجوية وذلك إعتباراً من الساعة 12 صباحاً اليوم الأربعاء الموافق 11/2/2026 ولمدة "10 أيام"الأمر الذى يستلزم تحويل حركة المركبات إتجاه الشارع شرق وحدة تراخيص القوات المسلحة.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.