وزير الري يؤكد عمق علاقات التعاون الممتدة بين مصر وأوغندا

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عمق علاقات التعاون الممتدة بين مصر وأوغندا على مدار أكثر من 26 عاما.. مشيرا إلى الجهود المشتركة المبذولة في إطار اتفاقية المرحلة السادسة للمشروع المصري - الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية في البحيرات العظمى، والموقعة في نوفمبر 2023.

كان وزير الري قد تلقى تقريرا من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل، بشأن انطلاق فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة التوجيهية المشتركة للمشروع المصري - الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية في البحيرات العظمى، برئاسة الدكتور عارف غريب ونظيره الأوغندي، وبحضور أعضاء اللجنة التوجيهية المشتركة من الجانبين.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من إنجازات في أنشطة مقاومة الحشائش المائية، وإنشاء سوق الأسماك الحضري والمرسى النهري بمنطقة كامونجا على ضفاف بحيرة فيكتوريا، ومناقشة خطة العمل لأنشطة المشروع، وكذلك مشروع إدارة الحشائش المائية، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع معهد بحوث صيانة القنوات المائية.

وأشاد الوفد الأوغندي بما تم تحقيقه من نتائج ملموسة خلال المرحلة الحالية من المشروع.. معربا عن تطلعه إلى تعزيز أوجه التعاون مع الجانب المصري، بما يسهم في تحقيق مزيد من النجاحات المشتركة، ويحافظ على التوازن البيئي، ويدعم سبل العيش للمجتمعات المحلية في منطقة البحيرات العظمى.

وقام أعضاء اللجنة التوجيهية بزيارة تفقدية لمنطقة كامونجا لمتابعة أعمال التطهيرات وتطوير المرسى النهري وإنشاء سوق الأسماك تمهيداً لافتتاحه من الوزراء بالبلدين في القريب العاجل.