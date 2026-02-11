لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة تناقش خطة العمل خلال الفترة المقبلة

عقدت لجنة التعليم بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري برئاسة داليا إبراهيم، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبمشاركة المهندسة هدى منصور، عضوة المجلس ومقرر مناوب اللجنة، وعدد من الأعضاء والعضوات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأكدت أن الاجتماع ناقش عددًا من المقترحات، من أبرزها مشروع «من حقها تتعلم» لتمكين السيدات ذوات الإعاقة تعليميًا واقتصاديًا، والذي يستهدف محو أمية النساء ذوات الإعاقة الذهنية والبصرية وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة بمحافظة القاهرة الكبرى، من خلال فصول متخصصة، ومناهج تعليمية ملائمة، وتأهيل معلمين متخصصين، إلى جانب تمكين الخريجات اقتصاديًا عبر التدريب على الحرف اليدوية وريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني.

كما تناول الاجتماع مقترح مشروع يهدف إلى تعزيز حماية الطالبات داخل المؤسسات التعليمية، من خلال رفع الوعي بمفاهيم الحماية وآليات الإبلاغ والاستجابة، وبناء قدرات العاملين بالمجال التعليمي لضمان بيئات تعليمية آمنة وداعمة.

وناقش الأعضاء أيضًا مقترح برنامج تدريبي للرائدات الريفيات لتوعية الأمهات بأهمية التعليم المبكر وتمكين المرأة، بما يسهم في دعم المرأة الريفية، ورفع جاهزية الأطفال للتعليم المدرسي، وتقليل الفجوات التعليمية في المراحل اللاحقة.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تكامل الجهود بين أعضاء اللجنة والجهات المعنية لدعم جودة التعليم، وتعزيز الحماية والتمكين للفئات المستهدفة