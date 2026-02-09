«التأمينات حقك.. متفرطيش فيه» ندوات توعوية للمجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية

أطلق المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار، سلسلة ندوات توعوية بعنوان «أهمية التأمينات الاجتماعية للسيدات»، بجميع محافظات الجمهورية تحمل شعار «التأمينات حقك.. متفرطيش فيه»، بحضور مجموعة من الخبراء والمتخصصين.





وأوضحت الدكتورة ميادة عبد القادر عضوة المجلس ومقررة لجنة المحافظات بالمجلس، أن الندوات تأتي في إطار حرص المجلس على نشر الثقافة التأمينية بين السيدات، وتمكينهن من معرفة حقوقهن القانونية والاقتصادية، بما يدعم تحقيق الحماية الاجتماعية للمرأة المصرية في جميع المحافظات.

تضمنت الندوات استعراض مفهوم التأمينات الاجتماعية وأهميتها في حياة الفرد خلال مراحل العمر المختلفة، ودورها في مواجهة المخاطر الاجتماعية، سواء في حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، و كيفية الحصول على معاش تأميني، والسن القانوني للاستفادة من المعاش، إضافة إلى مناقشة شروط الحصول على التأمين، والحالات التي يحق فيها الحصول على معاش تأميني بعد الوفاة.