أبرزها جهود اللجان خلال حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة.. قومي المرأة يعقد اجتماع لمتابعة جهوده خلال الفترة الماضية

عقد المجلس القومي للمرأة اجتماعه الدوري برئاسة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس، لمناقشة جهود وأنشطة المجلس خلال الفترة الماضية، وخطة عمله خلال العام الجديد ٢٠٢٦.

شهد الاجتماع حضور عضوات وأعضاء المجلس كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس، الدكتورة إيناس عبد الدايم ، والأستاذة نيفين جامع، والدكتورة سوزان القليني و السفيرة وفاء بسيم، الدكتورة أماني عصفور، الدكتورة مرفت أبو عوف، الدكتور عصام العدوي، الدكتورة سلمى دوارة، الأستاذة زينة توكل، الدكتورة ميادة عبد القادر، الأستاذة داليا إبراهيم والمستشارة ماريان قلدس، وبحضور الأستاذة إيمان خليفة الأمين العام للمجلس، وعدد من قيادات المجلس وأمانته الفنية.

كما حضر الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من الدكتور ماجد عثمان والاستاذ محمد الأتربي والمهندس عمرو سليمان والسفيرة ندى دراز والمهندسة ماريان عازر والدكتورة شريفة شريف والفنانة صفاء أبو السعود والاستاذة ليلى سالم والدكتورة رشا مهدى والمستشارة مروة بركات والمهندسة هدى منصور ، والاستاذة عهود وافي.

وخلال الاجتماع، أعلنت المستشارة أمل عمار عن استئناف نشاط لجنة المرأة ذات الإعاقة برئاسة الأستاذة زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، وعضوة المجلس، بما يضمن تعزيز حقوق المرأة ذات الإعاقة ودمج قضاياها في مختلف سياسات وبرامج المجلس، مؤكدةً ضرورة أن تكون جميع لجان المجلس شريكة في دعم قضايا المرأة ذات الإعاقة وتمكينها.

كما أشارت المستشارة أمل عمار إلى مشاركة الدكتورة نسرين البغدادي، في فعاليات ورشة العمل الإقليمية بعنوان «تداعيات الحروب والنزاعات المسلحة»، والتي نظمتها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع وزارة الدولة لشؤون المرأة بدولة ليبيا، وذلك في إطار دعم الجهود الإقليمية لتبادل الخبرات ومناقشة القضايا المرتبطة بأوضاع المرأة في مناطق النزاعات.

ووجّهت المستشارة أمل عمار الشكر والتقدير إلى الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيس المجلس والساده الأعضاء والأمانه الفنية وفروع المجلس بالمحافظات ، على ما بذلوه من جهود مخلصة وعمل دؤوب على مدار العام، أسهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج المختلفة وتحقيق أهداف المجلس في دعم وتمكين المرأة المصرية. مؤكدة أن هذا التكامل يعكس روح المسؤولية والعمل المشترك من أجل خدمة قضايا المرأة والمجتمع.

وفي السياق ذاته، وجّهت المستشارة أمل عمار الشكر الى الدكتورة رشا مهدي على المجهود الكبير المبذول خلال الفترة الماضية، ولا سيما في إعداد التقارير الوافية والإشراف على غرفة عمليات الانتخابات النيابية، إلى جانب تقديرها لجهود فريق الأمانة العامة للمجلس والسيدة الأمينة العامة، مؤكدة أن العمل تم بروح الفريق الواحد لتحقيق أفضل نتائج ممكنة.

تضمن الاجتماع عرض أبرز جهود اللجان خلال حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، وما تم تنفيذه من فعاليات توعوية ومبادرات ميدانية في هذا الإطار، علاوة على مناقشة مشاركة المجلس خلال فعاليات الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

حيث تحدثت الدكتورة إيناس عبد الدايم عن جهود لجنة الفنون والثقافة خلال حملة ال١٦ يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث نظّمت ندوة بعنوان «العنف الإلكتروني ضد المرأة ومهارات النجاة - جروح بلا ندبات»، لمناقشة دور الفنون فى مناهضة العنف ضد المرأة ، كما أوضحت أن اللجنة قامت بتنظيم حدث كبير لاحتفالات أكتوبر المجيدة تحت عنوان " رسائل نساء أكتوبر " بتشريف الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة تضمن معرض للوحات الفن التشكيلي يحمل شعار " بنحبك يا مصر" للمرأة المصرية وافتتحه السيد الوزير والسيدة المستشارة رئيسة المجلس ، واشارت إلى مشاركة اللجنة في ورش " يلا نحكي" التي يرعاها المجلس في ضوء رعايته لعدد كبير من الفاعليات الفنية.

من جانبها توجهت الدكتورة رشا مهدي بالشكر إلى جميع أفراد الأمانة العامة على ما قدموه من جهد خلال العملية الانتخابية، مشددة على أهمية استمرار العمل الجماعي من أجل تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ودعم وجودها وتمكينها على الساحة السياسية خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت أن لجنة المشاركة السياسية قامت بالاشراف كذلك على متابعة العملية الانتخابية، وقدمت تقارير يومية ترصد مشاركة المرأة بمختلف صورها، سواء كناخبة أو منتخبة أو رئيسة لجنة، فضلًا عن دور الشرطة النسائية، وذلك في جميع مراحل العملية الانتخابية، سواء في الجولة الأولى أو الإعادة.

وفيما يتعلق بنشاط لجنة المشاركة السياسية خلال حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، أوضحت أنه تم تنظيم ندوة بعنوان «معًا ضد العنف الإلكتروني.. حماية وتمكين»، تناولت دور المجلس ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، ومخاطر الاستخدام غير الآمن للتكنولوجيا، وأسفرت عن مجموعة من التوصيات الهامة، مشيرة إلى التفاعل الكبير من طلاب جامعة بورسعيد، ومشاركة عدد من ذوي الإعاقة، مع المطالبة بتكرار مثل هذه الندوات مستقبلًا.

وأشارت الدكتورة سوزان القليني الى جهود لجنة الإعلام ضمن فعاليات الحملة حيث عقدت ندوة موسعة بعنوان "العنف الإعلامي والمرأة"، ومبادرة شباب مصر بيغيروا الصورة.

فيما أكدت الفنانة صفاء أبو السعود على أهمية دور الإعلام في نشر التوعية بالمفاهيم السليمة داخل المجتمع، مشيرة إلى الدور الفاعل الذي تؤديه الإذاعة، باعتبارها وسيلة قادرة على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع وفي شتى الأماكن.

فيما أكد الدكتور ماجد عثمان على أهمية دور الإعلام فى تقديم صورة إيجابية عن المرأة المصرية عبر وسائله المختلفة.

وأشارت الدكتورة نيفين جامع إلى نشاط لجنة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال خلال الحملة ، حيث نظمت لقاءً بعنوان “قوتي في مشروعي.. لمناهضة العنف ضد المرأة”لنشر الوعي بأهمية التمكين الاقتصادي كأداة لمواجهة العنف ضد المرأة.

بينما أشارت السفيرة وفاء بسيم الى الندوة التي نظمتها لجنة العلاقات الخارجية حول دور الدبلوماسية في مواجهة العنف ضد المرأة ، وهدفت الى توضيح مفهوم الدبلوماسية، وأهمية توظيفه في مواجهة العنف ضد المرأة عبر الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والدراما على الساحة الدولية.

فيما تحدثت الدكتورة أماني عصفور عن أهمية ملف المرأة ذات الإعاقة، واستعرضت احتفالية جمعية صوت المعاق ذهنيًا، كأحد الانشطة التي تمت للاطفال والامهات بمناسبة اليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقة ، لافتة إلى أن الجمعية تقدم باقة متكاملة من الأنشطة والخدمات، تشمل ملاعب مهيأة، وخدمات تخاطب، إلى جانب ورش تأهيلية متنوعة تسهم في دعم وتمكين المرأة ذات الإعاقة اجتماعيًا ونفسيًا، .

واستعرضت الأستاذة عهود وافي جهود لجنة الشباب وتعاونها مع الهلال الأحمر المصري لنشر رسائل التطوع، موضحة أنه تم تنظيم ورشة “أمانة في إيدك” خلال حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، مستهدفة متطوعات الهلال الأحمر المصري مؤكدة أن الأمان الرقمي حق من حقوق الإنسان ومسؤولية جماعية تشاركية.

وأكدت الدكتورة سلمى دوارة على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات في تقديم الدعم الطبي والنفسي للسيدات المعرضات للعنف، مشيرة إلى الندوة التي نظمتها لجنة الصحة والسكان ضمن فعاليات حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بقضية العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الناجيات، والضغط من أجل تطوير السياسات والتشريعات التي تكفل حماية المرأة.

وأوضحت أن وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية تمثل أحد أهم آليات الحماية، حيث تُحال إليها الحالات من خلال عدة مسارات تشمل: الجهات الشرطية، والمستشفيات، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، ووحدات تكافؤ الفرص.

وأضافت أن هذه الوحدات تعمل وفقًا للأدلة الاسترشادية المعتمدة، حيث تقدم الإسعافات الأولية، وتعالج الإصابات، وتوفر الدعم النفسي، وفي بعض الحالات يتم عرض الحالة على الطبيب الشرعي، وفقًا للإجراءات المتبعة.

كما أشارت إلى أن أشكال العنف التي تتعامل معها الوحدات متعددة، وتشمل العنف الجسدي والجنسي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة على أهمية تدريب أطباء الطوارئ على التفرقة بين الإصابات الناتجة عن الحوادث وتلك الناتجة عن العنف، لضمان الإحالة السليمة إلى عيادات المرأة الآمنة، واستيفاء البيانات والتقارير الطبية، ورسم التوصيف الدقيق للإصابات، وبدء منظومة العمل المتكامل بين الفرق الطبية والاجتماعية والنفسية والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعرضت الأستاذة داليا إبراهيم نشاط لجنة التعليم عبر تنظيم ندوة "مواجهة العنف الإلكتروني ضد المرأة: حقوق ومسؤوليات "بجامعة الزقازيق لرفع الوعي الرقمي للفتيات بشأن الاستخدام الآمن للإنترنت وطرق الوقاية من العنف الإلكتروني، كما اشارت الى ان لجنه التعليم تنفذ أنشطة على مستوى المحافظات بكليه التربية للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصه .

فيما أشارت المستشارة ماريان قلدس إلى أهمية نشر الوعي بالذكاء الاصطناعي والعنف ضد المرأة الإلكتروني، كما عرضت جهود اللجنة التشريعية التي نظمت العديد من الفعاليات فى هذا الاطار منها التدريب التفاعلي الخامس لعضوات وأعضاء هيئة قضايا الدولة حول مناهضة العنف ضد المرأة ومهارات وفنون التواصل والقيادة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس وأمانه شئون المرأة والرعاية الانسانية بهيئة قضايا الدولة ، و التدريب التفاعلي الأول لقاضيات وقضاة محاكم الاسرة حول ممارسات الفضلى فى قضاء الاسرة لحماية حقوق المرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس والمركز القومي للدراسات القضائية وقطاع المحاكم المتخصصة بوزارة العدل، واليوم التعريفي السادس لموظفات وموظفي وزارة العدل حول " الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية " ( ختان الاناث )،‏‎ بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، كما تم تنظيم لقاءات تعرفيه لتعريف بقانون العمل الجديد .

و تحدثت الدكتورة ماريان عازر عن جهود لجنة البحث العلمي و التكنولوجيا والأمن السيبراني التي نفذت خلال الفترة الماضية عددًا من الفعاليات التوعوية المهمة المرتبطة بقضايا العنف السيبراني ضد المرأة، من بينها ندوة بعنوان «العنف ضد المرأة… هل التكنولوجيا وحدها تكفي؟» بمقر الجامعة البريطانية في مصر، بحضور طالبات وطلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس، حيث تناولت الندوة مخاطر الهجومات السيبرانية ،و البعد النفسي للعنف الإلكتروني وتأثيراته على النساء والفتيات، بالاضافة إلى فعالية آخرى بعنوان «الذكاء الاصطناعي مع أو ضد العنف السيبراني ضد المرأة» بمقر المجلس القومى للمرأة ، بمشاركة أساتذة من مراكز البحوث وطلاب وطالبات من جامعات مختلفة وعدد من أعضاء هيئة التدريس واعضاء من البرلمان وشخصيات عامة ،تناولت الذكاء الاصطناعي ودوره في الكشف عن الهجمات السيبرانية ، بالإضافة إلى محاضرة بعنوان «حماية المرأة من مخاطر الإنترنت في عصر الذكاء الاصطناعي» بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ألقاها الدكتور محمد حجازي، عضو اللجنة، وتناولت آليات الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة وسبل الوقاية من مخاطر الفضاء الرقمي،

وفيما يخص الأنشطة البحثية، أوضحت ماريان عازر أن اللجنة شاركت في الإشراف على مسابقة بحثية تحت إشراف الأستاذة الدكتورة نسرين البغدادي.

بينما أشار دكتور عصام العدوي إلى أن منتدى المنظمات الأهلية شارك خلال هذه الفترة بنحو (35) نشاطًا متنوعًا، في إطار دعم دور المجتمع المدني وتعزيز جهوده في قضايا تمكين المرأة ومناهضة العنف ضدها. كما نفّذ المنتدى ندوة عبر تقنية «زووم» بعنوان «فتح آفاق جديدة لعمل الجمعيات الأهلية»، تناولت سبل العمل المشترك مع التعاونيات، وآليات التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة بما يسهم في الحد من العنف ضد المرأة، وذلك بمشاركة نخبة من خبراء الجمعيات الأهلية وخبراء التعاونيات، مشيرا إلى مشاركة عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة في لجان التحكيم الخاصة بمسابقة اختيار «جائزة التميز»، إلى جانب حضورهم الحفل الختامي لتسليم الجوائز، في تأكيد على دعم المجلس لمبادرات التميز وتحفيز الأداء المؤسسي المتميز داخل مؤسسات المجتمع المدني.

كما عرضت الأستاذة مى محمود مدير عام الإدارة العامة لتنمية المهارات بالمجلس، جهود الإدارة فى مجال التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمشروعات ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمشاغل والوحدات الإنتاجية، بما أسهم في إتاحة فرص عمل مستدامة وتحسين مستوى الدخل للنساء في مختلف المحافظات، ومشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، الذي يستهدف توفير بدائل اقتصادية آمنة وفرص عمل حقيقية، بالاضافة إلى تنفيذ عدد من الأنشطة والمعارض على مدار العام لتسويق منتجات السيدات وربطهن بالأسواق، وعرضت أفلام قصيرة ترصد المشروعات المنفذة، ومن أبرزها قصص نجاح مشروع معالجة الدوافع الاقتصادية للهجرة غير الشرعية، والتي تعكس انتقال عدد كبير من السيدات من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وحصولهن على التمويل التأسيسي، وبدء مشروعاتهن الخاصة، بما يمثل نموذجًا عمليًا لتمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة.