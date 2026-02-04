ضمن حياة كريمة.."القومي للمرأة"يطلق تدريبات للتثقيف المالي للسيدات بقنا

أطلق المجلس القومي للمرأة بقنا، برئاسة الدكتورة هدى سعدي، مقرر المجلس، عدد من التدريبات، بقرى الظافرية بمركز قفط، والبياضية بمركز قنا، والتي تستهدف 60 سيدة من أهالي القريتين.

ويهدف التدريب، لتمكين السيدات اقتصاديًا، وتزويد السيدات بالمهارات اللازمة لإدارة الموارد المالية، ورفع وعيهن المالي، والتركيز على آليات التخطيط المالي، وبدء مشروعات صغيرة تضمن لهن حياة كريمة.

ويستهدف التدريب، الفئات العمرية المشاركة من 18 حتى 45 عامًا، والذي يتضمن محاور إدارة القروض الصغيرة، والادخار، وفهم التعامل مع المؤسسات المالية، بما يتواكب ورؤية مصر 2030 في الشمول المالي.

من جانبه ثمن الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الحراك التنموي الذي يشهده ملف تمكين المرأة القنائية، مؤكدًا أن الاستثمار الحقيقي يكمن في تنمية المرأة وجعلها قادرة على الإنتاج، وتعزيز التمكين الاقتصادي ونشر الثقافة المالية في قرى المحافظة.

وأكد محافظ قنا، ضرورة استمرار تلك الندوات والفعاليات التي تعمل على تنمية المرأة، بما يواكب رؤية مصر 2030، والتي تأتي في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



