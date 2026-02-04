رئيس كازاخستان يبحث مع نائب رئيس وزراء باكستان تعزيز العلاقات الثنائية

أ ش أ

بحث رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف اليوم /الأربعاء/ مع نائب رئيس الوزراء الباكستاني محمد إسحاق، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وذلك خلال لقائهما في العاصمة الباكستانية (إسلام أباد).

وأعرب إسحاق دار - حسبما نقل راديو باكستان في نسخته الإنجليزية - عن تقدير باكستان الكبير للزخم المتزايد للتبادلات السياسية رفيعة المستوى بين إسلام أباد وأستانا.

كما أكد مجددا الالتزام المشترك بتوسيع نطاق التعاون الثنائي في المجالات السياسية والاقتصادية والشعبية والعمل معا من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية الدائمة في المنطقة.

تأتي هذه التطورات عقب وقت قصير من بدء رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف زيارة رسمية إلى باكستان بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وكانت باكستان وكازاخستان قد اتفقتا مؤخرا على تعزيز التعاون في قطاعات رئيسة تشمل الزراعة وتصنيع الأغذية والأدوية والمنسوجات والموارد المعدنية، إلى جانب تبادل الوفود التجارية لتسريع الشراكات.