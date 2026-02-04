خلال جولته التفقدية.. الفريق أسامة ربيع يستمع لشرح تفصيلي لإنشاء كوبر بورسعيد العائم

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عدداً من مواقع العمل التابعة للهيئة بمحافظة بورسعيد، يرافقه الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات القائمة ومستوى الخدمات المُقدمة.

في مستهل زيارته، حرص الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة على تفقد منطقة المعديات والمراسي ببورسعيد ومتابعة مستوى تقديم خدمات العبور للمركبات والأفراد.

كما تابع الفريق ربيع ، عملية تشغيل المعدية "تحيا مصر" التي تم تحويلها للعمل بالوقود الحيوي استكمالاً لجهود الهيئة في تحويل الوحدات البحرية التابعة لها للعمل بالوقود الحيوي ضمن استراتيجية التحول الأخضر.

واستمع رئيس الهيئة ، إلى شرح تفصيلي من المهندس شريف عماد الدين مدير الإدارة الهندسية حول مخطط مشروع إنشاء كوبري بورسعيد العائم الجديد بمنطقة ميدان المعديات الرئيسي بوسط البلد للربط بين بورسعيد وبورفواد لتخفيف عبء الانتقال عبر زيادة السيولة المرورية وزيادة عدد محاور العبور الرابطة بين المدينتين بما يُمكن معه مواكبة واستيعاب التوسع العمراني المتزايد في مدينة بورفؤاد.

ووجه الفريق ربيع بسرعة إنهاء الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بما يُمكن معه البدء في تنفيذ المشروع ليصبح وجهة خدمية وسياحية تليق بالمدينة الباسلة.

يتضمن المخطط إنشاء كوبرى عائم مكون من 6 بنتونات عائمة مع وجود جزء علوي عند مدخل الكوبري من جهة بورفؤاد للسماح بمرور العائمات الصغيرة والاستفادة من المساحة الأرضية بإنشاء منطقة تجارية.

عقب ذلك توجه رئيس الهيئة لتفقد أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم بالأحواض العائمة بترسانة بورسعيد البحرية وساحة الترسانة حيث انتهت أعمال العمرة والصيانة لكل من الكراكة عبور والكراكة الصديق، فيما يجري العمل على إنهاء أعمال الصيانة للكراكة "طارق بن زياد"

كما اطلع الفريق ربيع على مسجدات أعمال الصيانة لعدد من السفن والوحدات البحرية ضمن نشاط الإصلاحات الخارجية بالترسانة حيث تتم أعمال الصيانة الخارجية للسفينة LINDA CEM علي الحوض العائم "فخر القناة"، وأعمال الإصلاح لسفينة البضائع MKK MADRID على الحوض العائم حمولة 25 ألف طن، بالإضافة إلى أعمال صيانة 3 قاطرات وهما "مصاحب 3" و"مصاحب 4" بالإضافة إلى قاطرة خارجية تابعة لشركة أوشن طابا، فضلاً عن الوحدات الجاري إنهاء إصلاحها علي الرصيف ومنها وحدتين إصلاحات خارجية وهما الرافعة CC 2200 والقاطرة السعودية ناغي.

وأكد الفريق ربيع أن تطوير الترسانات التابعة للهيئة يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الهيئة لتوطين الصناعات البحرية والتحول إلى مركز إقليمي لصيانة وإصلاح السفن، مشدداً على أهمية مواصلة خطة التحديث الشاملة ومراعاة معايير السلامة البحرية ومستوى الجودة وفق أحدث المعايير العالمية.

ثم توجه رئيس الهيئة لمتابعة أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمستشفى الطوارئ والتي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ ٥٤٥٨ متراً موزعة على ٥ أدوار متكررة، بطاقة استيعابية تصل إلى ٣٧ سريراً.

ووجه الفريق ربيع بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في إتمام أعمال التطوير ورفع الكفاءة للمستشفى لضمان تقديم خدمة طبية متميزة، مطالباً بضغط الجدول الزمني بما يُمكن معه افتتاح المستشفى في نهاية العام الجاري.

كما اطلع الفريق على مخطط التجهيزات المتطورة بمختلف الأقسام، بدءاً من قسم الاستقبال والطوارئ المزود بغرف الإنعاش والملاحظة، وصولاً إلى قسم الأشعة المتكامل الذي يضم وحدات الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية، وكذلك مجمع العمليات الجراحية والمعامل المركزية وبنك الدم والصيدلية، مؤكدا أن توفير هذه الخدمات التشخيصية والعلاجية في مكان واحد يهدف إلى سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتخفيف العبء عن كاهل المرضى.

وفي ختام جولته، حرص الفريق ربيع على تفقد الأعمال الإنشائية لكوبري النصر العائم الجديد( الموازي للكوبري الأصلي)، موجهاً بسرعة الانتهاء من تنفيذه وافتتاحه تجريبياً في نهاية شهر إبريل المُقبل، مشدداً على أن منظومة الكباري العائمة تمثل شرياناً حيوياً يساهم في زيادة السيولة المرورية ودعم الأنشطة التنموية والسياحية بالمحافطة.



