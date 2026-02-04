قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
طريقة عمل الشاورما في البيت

طريقة عمل الشاورما في البيت، الشاورما من أشهر وألذ الأكلات التي يحبها الجميع، سواء كانت على طريقة المطاعم أو المعدة بالمنزل. تتميز الشاورما بطعمها الغني والمبهّر، ورائحتها التي تفتح الشهية، كما أنها وجبة سريعة ومناسبة لجميع أفراد العائلة.


تحضير الشاورما في البيت ليس صعبًا كما يظن البعض، ويمكنك الحصول على مذاق قريب جدًا من المطاعم باستخدام بهارات بسيطة ومكونات متوفرة، مع بعض الحيل البسيطة أثناء الطهي.

في هذا المقال، سنقدّم لك طريقة عمل الشاورما خطوة بخطوة، مع تتبيلة سرية تمنحها النكهة المميزة للشيف سارة الحافظ.


المكونات طريقة عمل الشاورما في البيت
للشاورما:

  • 500 جرام صدور دجاج أو لحم مقطع شرائح رفيعة
  • 3 ملعقة كبيرة زيت نباتي
  • 2 فص ثوم مهروس
  • 1 ملعقة صغيرة ملح
  • 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • 1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما جاهزة
  • 1/2 ملعقة صغيرة كركم (اختياري للون الذهبي)
  • 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)
  • 2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
  • للصلصة (اختياري):
  • 2 ملعقة كبيرة طحينة
  • 2 ملعقة كبيرة زبادي
  • عصير نصف ليمونة
  • فص ثوم مهروس
  • رشة ملح
  • للتقديم:
  • خبز عربي أو تورتيلا
  • شرائح خيار وطماطم وبصل
  • مخلل حسب الرغبة

طريقة عمل الشاورما في البيت 

  • تتبيل الدجاج أو اللحم:
  • في وعاء كبير، ضعي شرائح الدجاج أو اللحم.
  • أضيفي الزيت، الثوم، الملح، الفلفل، بهارات الشاورما، الكركم، البابريكا، وعصير الليمون.
  • اخلطي المكونات جيدًا واتركيها تتتبل لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة (كلما طالت المدة كان الطعم أروع).
  • طهي الشاورما:
  • سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة.
  • ضعي شرائح الدجاج أو اللحم في المقلاة، وقلبي باستمرار حتى يتغير لونها وينضج تمامًا (حوالي 10-15 دقيقة).
  • تحضير الصلصة (اختياري):
  • في وعاء صغير، اخلطي الطحينة، الزبادي، عصير الليمون، الثوم، والملح.
  • أضيفي ماء تدريجيًا حتى تحصلي على القوام المطلوب للصلصة.
  • تجهيز الشاورما:
  • سخني الخبز العربي أو التورتيلا قليلًا.
  • ضعي كمية من الشاورما، أضيفي شرائح الطماطم والخيار والبصل والمخلل حسب الرغبة.
  • اسكبي القليل من الصلصة فوقها، ولفيها بإحكام.
  • التقديم:
  • قدمي الشاورما ساخنة مع البطاطس المقلية أو السلطة حسب الرغبة.

نصائح للشيفات

  • لتحصلي على شاورما ذهبية ومقرمشة، يمكن إضافة 1 ملعقة صغيرة زبدة على المقلاة أثناء الطهي.
  • يمكن شويها في الفرن بدل المقلاة للحصول على طعم مختلف.
  • لتقليل الزيت، استخدمي ورق زبدة أو صينية فرن بدل المقلاة.
الشاورما طريقة عمل الشاورما طريقة عمل الشاورما في البيت

