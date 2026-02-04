طريقة عمل الشاورما في البيت، الشاورما من أشهر وألذ الأكلات التي يحبها الجميع، سواء كانت على طريقة المطاعم أو المعدة بالمنزل. تتميز الشاورما بطعمها الغني والمبهّر، ورائحتها التي تفتح الشهية، كما أنها وجبة سريعة ومناسبة لجميع أفراد العائلة.



تحضير الشاورما في البيت ليس صعبًا كما يظن البعض، ويمكنك الحصول على مذاق قريب جدًا من المطاعم باستخدام بهارات بسيطة ومكونات متوفرة، مع بعض الحيل البسيطة أثناء الطهي.

طريقة عمل الشاورما في البيت

في هذا المقال، سنقدّم لك طريقة عمل الشاورما خطوة بخطوة، مع تتبيلة سرية تمنحها النكهة المميزة للشيف سارة الحافظ.



المكونات طريقة عمل الشاورما في البيت

للشاورما:

500 جرام صدور دجاج أو لحم مقطع شرائح رفيعة

3 ملعقة كبيرة زيت نباتي

2 فص ثوم مهروس

1 ملعقة صغيرة ملح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات شاورما جاهزة

1/2 ملعقة صغيرة كركم (اختياري للون الذهبي)

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

للصلصة (اختياري):

2 ملعقة كبيرة طحينة

2 ملعقة كبيرة زبادي

عصير نصف ليمونة

فص ثوم مهروس

رشة ملح

للتقديم:

خبز عربي أو تورتيلا

شرائح خيار وطماطم وبصل

مخلل حسب الرغبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

تتبيل الدجاج أو اللحم:

في وعاء كبير، ضعي شرائح الدجاج أو اللحم.

أضيفي الزيت، الثوم، الملح، الفلفل، بهارات الشاورما، الكركم، البابريكا، وعصير الليمون.

اخلطي المكونات جيدًا واتركيها تتتبل لمدة ساعة على الأقل في الثلاجة (كلما طالت المدة كان الطعم أروع).

طهي الشاورما:

سخني مقلاة واسعة على نار متوسطة.

ضعي شرائح الدجاج أو اللحم في المقلاة، وقلبي باستمرار حتى يتغير لونها وينضج تمامًا (حوالي 10-15 دقيقة).

تحضير الصلصة (اختياري):

في وعاء صغير، اخلطي الطحينة، الزبادي، عصير الليمون، الثوم، والملح.

أضيفي ماء تدريجيًا حتى تحصلي على القوام المطلوب للصلصة.

تجهيز الشاورما:

سخني الخبز العربي أو التورتيلا قليلًا.

ضعي كمية من الشاورما، أضيفي شرائح الطماطم والخيار والبصل والمخلل حسب الرغبة.

اسكبي القليل من الصلصة فوقها، ولفيها بإحكام.

التقديم:

قدمي الشاورما ساخنة مع البطاطس المقلية أو السلطة حسب الرغبة.

نصائح للشيفات