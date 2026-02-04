صندوق النقد: مصر التزمت بالجدية فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا أن الحكومة المصرية التزمت بالجدية فى تحقيق أهداف برنامج الإصلاحات الاقتصادية وإنجاز الإجراءات التي تم اتخاذها والتى لم تكن سهلة، قائلة: "إن الصندوق أوشك على استكمال مراجعة المرحلة النهائية للبرنامج".

وأضافت جورجييفا - فى لقاء خاص لقناة “سكاي نيوز عربية” على هامش القمة العالمية للحكومات 2026 في دبي:"إن صندوق النقد الدولي سيصرف 2 مليار دولار للحكومة المصرية مقابل الالتزامات التى تم اتخاذها بموجب برنامج التسهيل الممدد، بالإضافة إلى 300 مليون دولار ضمن آلية تقييم المرونة والاستدامة".

وتابعت: “فى هذه المرحلة نريد أن نرى التنفيذ الناجح لهذا البرنامج، وبمجرد أن تنفذه مصر سيكون هناك المزيد من التعاون”، مشيرة إلى أن "التعاون مع مصر لن يقتصر على الدعم المالي ولكن دعم سياستها الجادة أيضا".

وأوضحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أن برنامج الإصلاحات يسهم فى تقديم المشورة لتحسين بيئة النمو بقيادة القطاع الخاص.