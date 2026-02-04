ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟

ارتفعت أسعار الذهب لتحوم قرب 5100 دولار اليوم الأربعاء، مدعومة بالطلب كملاذ آمن، حيث أدت التوترات الجيوسياسية المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس بعد يوم من تسجيله أفضل يوم له منذ أكثر من 17 عامًا.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.9% ليصل إلى 5082.94 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 08:13 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع بنسبة 6% تقريبًا يوم الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر 2008.

سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ 5594.82 دولارًا يوم الخميس الماضي.



ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي للتسليم في أبريل بنسبة 3.4 في المائة لتصل إلى 5103.50 دولارًا للأونصة.

أعلن الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء أنه أسقط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت "بشكل خطير" من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.

يتعافى الذهب من أدنى مستوى له عند 4403.24 دولارًا الذي سجله يوم الاثنين بعد أكبر عملية بيع له على مدى يومين منذ عقود.

قالت سوني كوماري، المحللة في بنك إيه إن زد"بعد هذا الارتفاع الحاد، كان من المتوقع حدوث تصحيح، ولم يكن الأمر مفاجئاً، ومع عودة الذهب إلى الارتفاع، لم تتغير الأساسيات كثيراً"، مضيفة أن الخلفية الجيوسياسية والاقتصادية ظلت دون تغيير إلى حد كبير.

قال بنك جولدمان ساكس اليوم الأربعاء إنه يرى مخاطر صعودية كبيرة لتوقعاته لسعر الذهب عند 5400 دولار في نهاية العام، وذلك بسبب استمرار البنوك المركزية في وتيرة تراكم الذهب الأخيرة إلى جانب قيام المستثمرين من القطاع الخاص بزيادة مشترياتهم من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

