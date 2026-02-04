قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب العام الليبي يكشف تفاصيل مقـ.تل سيف القذافي
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخبار العالم

ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟

الذهب
الذهب
محمد على

ارتفعت أسعار الذهب لتحوم قرب 5100 دولار اليوم الأربعاء، مدعومة بالطلب كملاذ آمن، حيث أدت التوترات الجيوسياسية المتجددة بين الولايات المتحدة وإيران إلى زيادة جاذبية المعدن النفيس بعد يوم من تسجيله أفضل يوم له منذ أكثر من 17 عامًا.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.9% ليصل إلى 5082.94 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 08:13 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع بنسبة 6% تقريبًا يوم الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي له منذ نوفمبر 2008.

سجل المعدن النفيس مستوى قياسيًا بلغ 5594.82 دولارًا يوم الخميس الماضي.


ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي للتسليم في أبريل بنسبة 3.4 في المائة لتصل إلى 5103.50 دولارًا للأونصة.

أعلن الجيش الأمريكي يوم الثلاثاء أنه أسقط طائرة مسيرة إيرانية اقتربت "بشكل خطير" من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن في بحر العرب.

يتعافى الذهب من أدنى مستوى له عند 4403.24 دولارًا الذي سجله يوم الاثنين بعد أكبر عملية بيع له على مدى يومين منذ عقود.

قالت سوني كوماري، المحللة في بنك إيه إن زد"بعد هذا الارتفاع الحاد، كان من المتوقع حدوث تصحيح، ولم يكن الأمر مفاجئاً، ومع عودة الذهب إلى الارتفاع، لم تتغير الأساسيات كثيراً"، مضيفة أن الخلفية الجيوسياسية والاقتصادية ظلت دون تغيير إلى حد كبير.

قال بنك جولدمان ساكس اليوم الأربعاء إنه يرى مخاطر صعودية كبيرة لتوقعاته لسعر الذهب عند 5400 دولار في نهاية العام، وذلك بسبب استمرار البنوك المركزية في وتيرة تراكم الذهب الأخيرة إلى جانب قيام المستثمرين من القطاع الخاص بزيادة مشترياتهم من صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.
 

أسعار الذهب اليوم الأربعاء الولايات المتحدة التوترات الذهب الفوري المعدن النفيس الجيش الأمريكي

