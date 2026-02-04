قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
أخبار العالم

مخاوف من تساقط الثلوج في اليابان بعد مقـ.تل العشرات

مخاوف في اليابان
مخاوف في اليابان
محمد على

حذرت اليابان اليوم، الأربعاء، من احتمال حدوث انهيارات ثلجية في المناطق الشمالية من البلاد، حيث ارتفعت درجات الحرارة فجأة بعد أسبوعين من تساقط الثلوج الكثيف الذي شلّ حركة المرور وتسبب في انهيار المنازل.

تسببت الثلوج المتواصلة منذ أواخر يناير في دفن المجتمعات الشمالية مثل أوموري تحت طبقات من الثلج يبلغ ارتفاعها حوالي مترين (ستة أقدام)، ما جعل السكان يكافحون من أجل مغادرة منازلهم وأجبر المدارس والشركات على الإغلاق.


لكن درجة الحرارة ارتفعت اليوم، الأربعاء، لتصل إلى 8 درجات مئوية في أوموري، ما زاد من خطر سقوط كتل من الثلج الكثيف والرطب من أسطح المنازل، ما قد يتسبب في إصابات وحتى وفيات، حسبما قال المسئولون.

وقال نائب رئيس الوزراء ماساناو أوزاكي، في مؤتمر صحفي: "نطلب من السكان المتضررين توخي الحذر والانتباه إلى تساقط الثلوج والانهيارات الجليدية".

وبحلول يوم الأربعاء، تسبب تساقط الثلوج الشديد في مقتل 35 شخصًا وإصابة 393 آخرين في جميع أنحاء البلاد منذ 20 يناير، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

تتضمن العديد من الحالات أكواماً من الثلج تتساقط على السكان من منازلهم أو أشخاصاً يسقطون من أسطح منازلهم أثناء محاولتهم إزالة الثلج.

انخفض تراكم الثلوج على الأرض في أوموري إلى أقل من 1.6 متر اليوم، الأربعاء، لأول مرة منذ أربعة أيام، لكن الفوضى المرورية استمرت.

اليابان المناطق الشمالية درجات الحرارة الثلوج المجتمعات الشمالية انهيارات ثلجية أسبوعين

