مخاوف من تساقط الثلوج في اليابان بعد مقـ.تل العشرات

حذرت اليابان اليوم، الأربعاء، من احتمال حدوث انهيارات ثلجية في المناطق الشمالية من البلاد، حيث ارتفعت درجات الحرارة فجأة بعد أسبوعين من تساقط الثلوج الكثيف الذي شلّ حركة المرور وتسبب في انهيار المنازل.

تسببت الثلوج المتواصلة منذ أواخر يناير في دفن المجتمعات الشمالية مثل أوموري تحت طبقات من الثلج يبلغ ارتفاعها حوالي مترين (ستة أقدام)، ما جعل السكان يكافحون من أجل مغادرة منازلهم وأجبر المدارس والشركات على الإغلاق.



لكن درجة الحرارة ارتفعت اليوم، الأربعاء، لتصل إلى 8 درجات مئوية في أوموري، ما زاد من خطر سقوط كتل من الثلج الكثيف والرطب من أسطح المنازل، ما قد يتسبب في إصابات وحتى وفيات، حسبما قال المسئولون.

وقال نائب رئيس الوزراء ماساناو أوزاكي، في مؤتمر صحفي: "نطلب من السكان المتضررين توخي الحذر والانتباه إلى تساقط الثلوج والانهيارات الجليدية".

وبحلول يوم الأربعاء، تسبب تساقط الثلوج الشديد في مقتل 35 شخصًا وإصابة 393 آخرين في جميع أنحاء البلاد منذ 20 يناير، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

تتضمن العديد من الحالات أكواماً من الثلج تتساقط على السكان من منازلهم أو أشخاصاً يسقطون من أسطح منازلهم أثناء محاولتهم إزالة الثلج.

انخفض تراكم الثلوج على الأرض في أوموري إلى أقل من 1.6 متر اليوم، الأربعاء، لأول مرة منذ أربعة أيام، لكن الفوضى المرورية استمرت.