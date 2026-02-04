وزيرة خارجية بريطانيا: السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في القرن الـ21

اعتبرت وزيرة خارجية بريطانيا إيفيت كوبر الجرائم البشعة بحق نساء السودان جزءًا مما وصفته بأنه "أكبر أزمة إنسانية في القرن الحادي والعشرين".

ونقلت السفارة البريطانية اليوم /الأربعاء/ عن وزيرة الخارجية كوبر قولها -تزامنًا مع زيارتها إلى مدينة أدره على الحدود السودانية التشادية- إنه وبعد أكثر من ألف يوم من اندلاع النزاع، أصبحت السودان أكبر كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين، إذ يتفاقم خطر المجاعة، وتنهار البنية التحتية، ويُهجَّر 12 مليون شخص.

ودعت وزيرة الخارجية البريطانية إلى تحرك دولي عاجل ومنسق للتوصل إلى وقفٍ لإطلاق النار وتحقيق السلام في السودان.

وطالبت العالم بألا يستمر في إدارة ظهره وغض الطرف بعدما فشل المجتمع الدولي في حماية نساء السودان، موضحة أن تأثير النزاع في السودان يمتد إلى الأمن والهجرة، ليس فقط داخل المنطقة، بل على نطاق أوسع بكثير، مضيفة: "لهذا هذه الأزمة تمسّ العالم بأسره".

وشددت على أن المملكة المتحدة ستواصل بلا كلل تسليط الضوء دوليًا على الفظائع التي تُرتكب في السودان.

وقالت إن المملكة المتحدة تعزز دعمها للناجيات، ولن نغض الطرف.. ويجب أن يتكاتف العالم لوقف إراقة الدماء، وحماية النساء والفتيات، ودفع الجهود الدولية نحو تحقيق السلام بصورة عاجلة.

وأعلنت عن تمويل بريطاني جديد بقيمة 20 مليون جنيه استرليني لدعم الناجيات من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، عبر توفير الرعاية الطبية والدعم النفسي داخل السودان.