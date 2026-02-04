إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

وكيل إمام عاشور أكد وصول عرض من لانس الفرنسي لضم إمام كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة العرض الفرنسي للاعب النادي الأهلي، إمام عاشور.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية: “بعد التواصل مع آدم وطني، وكيل إمام عاشور، أكد وصول عرض من لانس الفرنسي لضم إمام عاشور. فهل العرض تقدم قبل إغلاق فترة القيد أم للصيف المقبل؟ آدم قال: «بعثنا طلبًا عبر البريد الإلكتروني للأهلي، والنادي لم يرد، والوقت أصبح ضيقًا، وطلبوا معرفة الشروط المالية للاعب. ورئيس نادي لانس قال: لم نقدم أي عرض رسمي لإمام عاشور. الأندية الأوروبية ليست معتادة على الحديث مع الصحفيين، وحتى لو كان الأمر صحيحًا، سيقولون: لا، ليس صحيحًا».

وتابع شوبير: "رؤساء الأندية في فرنسا لا يتدخلون في العمليات الرياضية أو التنفيذية ويعتمدون على المدير الرياضي، وقال آدم: «هم أرسلوا طلبًا ماليًا للأهلي لضم إمام، وهذا الطلب المالي ليس عرضًا رسميًا».

وواصل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي، التدريب بشكل منفرد قبل انطلاق مران الفريق الأول لكرة القدم، بناءً على العقوبة التي تم توقيعها عليه بسبب تخلفه عن السفر مع بعثة الأهلي.

ووجه الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، بضرورة عرض تقرير يومي عن إمام عاشور، لاعب الفريق، بعد قرار إيقافه خلال الفترة الماضية.