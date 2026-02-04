مصطفى الفقي: أي مواجهة عسكرية بين إيران وأمريكا ستؤثر سلبًا على المنطقة بأسرها | فيديو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يفهم جيدًا سيكولوجية ترامب ومطالب الرأي العام الأمريكي، مشيرًا إلى أن ترامب يعلم أنه لو أغضب إسرائيل سيتاثر داخليا ولو أعطاها كل شيء سيتأثر أيضًا.

وقال مصطفى الفقي، خلال لقاء له لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن ترامب يريد أن يصبح بطلا في عيون العالم، مؤكدًا أن أي مواجهة عسكرية إقليمية بين إيران وأمريكا سيكون لها آثار سلبية كبيرة على المنطقة بأسرها.



وتابع المفكر السياسي، أن ترامب سيرحل بعد عدة سنوات والتاريخ لا يرحم، مؤكدًا أن الولايات المتحدة غير مضمونة وإسرائيل تتمرد عليها أحيانًا.

