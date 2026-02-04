إسلام صادق: الأهلي يُعاني فنيًا بدون إمام عاشور

كشف الاعلامي إسلام صادق، تأثر النادي الأهلي بغياب لاعب الفريق إمام عاشور، بعد التعادل مع البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه على فيسبوك: “الأهلي يعاني فنيًا بدون إمام عاشور مباراتي يانج افريكانز والبنك كشفت أنه العنصر الأساسي الذي يتحكم في أداء الأحمر ..فهل تتراجع الإدارة عن إيقافه والإكتفاء بالغرامة رغم ان وليد صلاح الدين أكد صعوبة ذلك؟! ..وهل ستتقبل الجماهير التي هاجمته رفع الإيقاف ؟!”.

يذكر أن النادي الأهلي قد قرر توقيع عقوبة على إمام عاشور بتدريبه منفردًا لمدة أسبوعين، مع غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون جنيه.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي بهدف لمثله من مباراة الفريقين، في المباراة التي احتضنها استاد القاهرة الدولي امس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث، ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق الصدارة، بينما وصل رصيد البنك الأهلي إلى 21 نقطة مستقراً في المركز التاسع.