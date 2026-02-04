الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأربعاء أن الإدارة الأمريكية تلقت معلومات حول استعدادات لقوات الحوثي المتمركزة في اليمن لاستئناف الهجمات على سفن أمريكية في حال شنّت الولايات المتحدة هجوماً على إيران.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر عربي مطلع، أن الولايات المتحدة وافقت على نقل المحادثات مع إيران إلى سلطنة عمان، بعدما كان مقررًا أن تجري في تركيا.

وأوضح المصدر العربي لموقع "أكسيوس" الأمريكي أنه من المتوقع أن تجري محادثات نووية بين الولايات المتحدة وإيران يوم الجمعة في سلطنة عمان.

وقال المصدر الذي لم يكشف عن هويته، إن إدارة ترامب وافقت على الطلب الإيراني بنقل المحادثات من تركيا ومع ذلك، لا تزال المناقشات جارية بشأن ما إذا كانت الدول العربية والإسلامية في المنطقة ستنضم إلى المحادثات في عُمان.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلنت المتحدثة بإسم البيت الأبيض، أن المحادثات بين واشنطن وطهران، ستجري الأسبوع الجاري رغم التغييرات التي طلبتها طهران بشأن مكان انعقادها وصيغتها.

وأوضحت ليفيت للصحفيين في البيت الأبيض: "تحدثت للتو مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وهذه المحادثات، حتى الآن، لا تزال مقررة"، وفقا لشبكة "سي إن إن".