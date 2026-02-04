قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صفقات الأهلي تحت النار بعد تعادل البنك الأهلي.. ونجوم الكرة يطرحون علامات الاستفهام.. ماذا قالوا ؟
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
ترامب يأمر بإطلاق أول سباق شوارع لسيارات إندي كار في واشنطن
توك شو

إسبانيا تحظر وسائل التواصل الاجتماعى على الأطفال دون سن 16 عامًا

إسبانيا
إسبانيا
البهى عمرو

كشفت “القاهرة الإخبارية” أن الحكومة الإسبانية أعلنت عزمها حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 16 عامًا، وفرض أدوات صارمة للتحقق من العمر على المنصات الرقمية، في خطوة تضع مدريد في مقدمة الدول الأوروبية الساعية إلى الحد من تأثير المنصات الرقمية على القاصرين، إلى جانب أستراليا وفرنسا والدنمارك.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن الأطفال باتوا "مكشوفين لمساحة لم يفترض بهم أن يواجهوها بمفردهم"، واصفًا عالم المنصات الرقمية بأنه بيئة تعج بـ"الإدمان، والإساءة، والمحتوى الإباحي، والتلاعب، والعنف".

وأضاف سانشيز: "لن نقبل بعد الآن بهذا الواقع، وسنحمي أطفالنا من العالم الرقمي المتوحش"، في إشارة إلى ما اعتبره فوضى تنظيمية تحكم الفضاء الإلكتروني.

مساءلة جنائية
وبموجب الحزمة التشريعية الجديدة، تعتزم الحكومة الإسبانية تحميل المسئولين التنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي مسئولية جنائية في حال الفشل في إزالة المحتوى غير القانوني أو المحرّض على الكراهية.

كما تشمل القوانين المقترحة فرض عقوبات على الأفراد والمنصات التي تسهم في تضخيم المحتوى غير القانوني، سواء بشكل مباشر أو عبر الخوارزميات. 

وقال سانشيز: "سنحول التلاعب الخوارزمي وتضخيم المحتوى غير القانوني إلى جريمة جنائية جديدة. نشر الكراهية يجب أن يكون له ثمن".

ومن المقرر أن تبدأ إجراءات تمرير التشريعات في البرلمان الإسباني الأسبوع المقبل، وسط توقعات بنقاش سياسي واسع حول حدود حرية التعبير ومسؤولية الشركات التكنولوجية.

وتتضمن الخطة الحكومية أيضًا تطوير نظام يعرف باسم "بصمة الكراهية والاستقطاب"، يهدف إلى تتبع وقياس مدى مساهمة المنصات الرقمية في تعميق الانقسامات الاجتماعية ونشر خطاب الكراهية، في خطوة غير مسبوقة تسعى إلى تحويل التأثيرات الرقمية إلى مؤشرات قابلة للرصد والمحاسبة.

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

أمطار

ما يحدث في مناخ مصر ليس طبيعيا.. مركز تغير المناخ يطلق تحذيرا للمواطنين

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

النائب علي النقيطي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

طلب إحاطة بشأن تدهور أوضاع المستشفيات العامة والمركزية: المواطن يدفع الثمن

مجلس النواب

مطالب برلمانية عاجلة لحماية سوق العمل من صدمة الذكاء الاصطناعي

مجلس النواب

طلب احاطة فى النواب لمواجهة مخاطر الهواء الملوث على صحة المواطنين

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمما غذائيا

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

