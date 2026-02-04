مفتي الجمهورية يشكر القائمين على جناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

وجَّه فضيلة أ.د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية ، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، شكره وتقديره لفريق العمل القائم على جناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك في ختام الفعاليات الفكرية والثقافية التي شهدها الجناح طوال أيام المعرض، مشيدًا بما بذلوه من جهد أسهم في خروج مشاركة دار الإفتاء بصورة مشرفة عكست رسالتها العلمية والثقافية.

وأكد فضيلة مفتي الجمهورية، خلال لقائه بفريق العمل في ختام المشاركة، أن النجاح الذي حققه جناح دار الإفتاء هذا العام جاء نتيجة روح العمل الجماعي والحرص على التواصل المباشر مع جمهور المعرض، خاصة فئة الشباب، مشيرًا إلى أن الإقبال الكبير الذي شهده الجناح يعكس ثقة الجمهور في المنهج الوسطي الرصين الذي تتبناه دار الإفتاء، ودورها في تقديم خطاب ديني مستنير يواكب قضايا العصر.

وقد شهد جناح دار الإفتاء المصرية إقبالًا ملحوظًا من الزائرين والباحثين والمهتمين بالشأن الفكري والديني، حيث لاقت إصدارات الدار الفقهية والفكرية رواجًا واسعًا، كما حظيت الندوات واللقاءات الفكرية التي نظمها الجناح بحضور وتفاعل كبيرين، وأسهمت في مناقشة قضايا معاصرة تعزز الوعي المجتمعي وترسخ قيم الوسطية والاعتدال.

من جانبهم، أعرب فريق عمل جناح دار الإفتاء عن تقديرهم لفضيلة مفتي الجمهورية، مؤكدين أن دعم فضيلته وتوجيهاته المستمرة كانا عاملًا رئيسًا في نجاح مشاركة الدار، ومواصلة دورها في نشر الفكر الوسطي وبناء الوعي.