مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية

تستمر وزارة العمل في استقبال الشباب الراغبين في الالتحاق بفرص العمل المتاحة بمشروع الضبعة النووية لمدة أسبوع كامل، والتي بدأت منذ أمس الثلاثاء 3 فبراير 2026، وذلك بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، بالتعاون مع إحدى الشركات المنفذة للمشروع، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو الربط الفعلي بين التدريب والتشغيل، وتوفير فرص عمل لائقة داخل المشروعات القومية الكبرى.

مقر التقديم

أعلنت وزارة العمل ان التقديم واختبارات القبول ستُجرى يوميًا داخل مقر الإدارة العامة للتشغيل بوزارة العمل القديم، الكائن في 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

مواعيد الاختبارات اليومية

وفيما يخص مواعيد الاختبارات اليومية فقد اعلنت وزارة العمل ان المواعيد ستبدأ من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثانية ظهرًا، حيث دعت الوزارة الشباب من أصحاب الخبرات والمهارات الفنية إلى سرعة التقدم والاستفادة من هذه الفرص الواعدة داخل واحد من أكبر المشروعات القومية في البلاد.

التخصصات المطلوبة في فرص العمل

تشمل الوظائف المطلوبة والتخصصات التي حددتها وزارة العمل عددًا من المهن الفنية المهمة وهي كالتالي

نجار مسلح

حداد مسلح

وفورمجي

لحام أرجون

لحام كهرباء

جميع الوظائف المطلوبة هي تخصصات أساسية في تنفيذ الأعمال الإنشائية والصناعية داخل المشروع.

الرواتب والحوافز وفق مستوى المهارة

تبدأ الرواتب من 14,250 جنيهًا لبعض المهن، بينما تصل إلى 35,000 جنيه شهريًا للحام الأرجون، و25,000 جنيه للحام الكهرباء، مع إمكانية زيادة الأجر تبعًا لمستوى المهارة والخبرة التي يمتلكها المتقدم.

مزايا متكاملة للعاملين بالمشروع

يحصل العاملون على حزمة متكاملة من المزايا تشمل حصول جميع الأفراد بالمشروع على ثلاث وجبات يوميًا، هذا بالإضافة إلى حصولهم على سكنًا مناسبًا، ووسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل يقوم على 24 يوم عمل مقابل 6 أيام راحة.

دعم الكوادر الفنية والمشاركة في التنمية

يأتي استمرار هذه الاختبارات في إطار جهود وزارة العمل الرامية إلى دعم الشباب، وتعظيم الاستفادة من الكوادر الفنية المصرية، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، بما يعزز مسيرة التنمية الشاملة، ويسهم في بناء اقتصاد وطني قوي ومستدام.