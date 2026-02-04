قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن بيضاء
دواجن بيضاء
آية الجارحي

بعد فترة من التراجع الملحوظ شهدت أسعار الدواجن، في المزارع والأسواق ارتفاعا كبيرا بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان 2026.

وقفز سعر الدواجن البيضاء متجاوزا الـ 100 جنيه في الكيلو الواحد في الاسواق.

وبلغ سعر كيلو الدواجن في المزارع اليوم نحو 80 جنيهًا، بعدما كان قد تراجع إلى مستوى 65 جنيهًا خلال الفترة السابقة، وعلى مستوى الأسواق، تراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 100 و105 جنيهات.

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الاربعاء في المزارع والأسواق، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

وتتأثر أسعار الدواجن والبيض بعدة عوامل، في مقدمتها حجم المعروض بالأسواق، وتكاليف الإنتاج، ومستويات الطلب، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة الأسعار صعودًا أو هبوطًا.

أسعار الدواجن اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء بين 80 و 85   جنيهًا في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 85 و90 جنيهًا للكيلو.

وسجلت أسعار الدواجن الأمهات 70 جنيها للكيلو، لتصل إلى الأسواق بسعر يتراوح بين 80و85 جنيهًا للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو 115 جنيها بالمزرعة ليصل إلى الأسواق بنحو بين 120 و125 جنيها.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 130 و140 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض الأحمر بين 135 و145 جنيهًا للكرتونة.

تراوح سعر البيض البلدي بين 135 و140 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت اليوم

سعر  الكتكوت الأبيض "شركات": بين 13و14 جنيها.

الكتكوت "ساسو": 8 جنيهات.

الكتكوت البلدي الحر: بين 5 و6 جنيهات.

كتكوت فيومي 9 جنيهات

بط مسكوفي 25 جنيهاً

بط مولر  25 جنيهاً

بط بيور  20 جنيهاً

سمان عمر أسبوعين 8 جنيهات


أسعار البانيه والأوراك اليوم

سعر الأوراك: بين 105 و115 جنيهاً.

سعر البانيه: بين 215 و230 جنيهات.

سعر الكبد والقوانص: 145 جنيها.

أسعار أجنحة الدواجن اليوم

كيلو الأجنحة: بين 65  و70 جنيهًا.

سعر زوج الحمام: 190 جنيهًا.

سعر البط: 160 ل 170 جنيهًا.

سعر الأرانب: 150 جنيهًا.

