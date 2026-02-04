قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال
«خمسة وعشرين».. أغنية جديدة لــ«لِلّا فضة» تحمل حنين الماضي وبدايات مختلفة | فيديو
رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور
وزارة النقل تستعرض أحدث أعمال المحطة متعددة الأغراض «سفاجا 2» بميناء سفاجا| صور
حكم صيام النصف الثاني من شهر شعبان.. الأزهر يوضح رأي الشرع
نقل المُحادثات «الأمريكية - الإيرانية» من تركيا إلى سلطنة عمان
خبير سياسي: حكومة الشرع وقسد لا يمتلكان توافقًا كاملًا رغم الحديث عن تشكيل ألوية وعمليات دمج|فيديو
أحمد سعد يتحدّث عن بدايات ابنته: حفظ واستيعاب «أشرقت» في عمر مُبكر أدهشني | فيديو
حسن مصطفى ينتقد اختيارات «توروب»: رحيل عمر كمال خطأ .. والأهلي بلا هوية فنية
عماد الدين حسين: إسرائيل تواصل وضع العراقيل أمام تنفيذ مراحل اتفاق وقف إطلاق النار
«شبانة»: جون إدوارد لم يتنازل عن نسبته من صفقات الزمالك
عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف
رياضة

مهاجم مصر القادم .. «دويدار» يُشيد بلاعب البنك الأهلي «أوفا»

أحمد دويدار
أحمد دويدار
سارة عبد الله

أشاد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، بأداء لاعب البنك الأهلي أحمد أمين أوفا. 

وكتب “دويدار” عبر حسابه على فيسبوك: "اوفا قولت عليه من سنتين وكلمت عضو مجلس إدارة الزمالك لازم ييجي مواصفات مهاجم كبيير ومحطة كويسة جدا كرقم 9 النهاردة نجم ماتش النادي الأهلي مع تريزيجيه أكيد مهاجم منتخب مصر القادم وافتكروا كلامي".

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

اوفا البنك الأهلي أحمد دويدار الزمالك

