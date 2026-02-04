مهاجم مصر القادم .. «دويدار» يُشيد بلاعب البنك الأهلي «أوفا»

أشاد أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، بأداء لاعب البنك الأهلي أحمد أمين أوفا.

وكتب “دويدار” عبر حسابه على فيسبوك: "اوفا قولت عليه من سنتين وكلمت عضو مجلس إدارة الزمالك لازم ييجي مواصفات مهاجم كبيير ومحطة كويسة جدا كرقم 9 النهاردة نجم ماتش النادي الأهلي مع تريزيجيه أكيد مهاجم منتخب مصر القادم وافتكروا كلامي".

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.