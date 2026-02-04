رسميًا .. الاتحاد السعودي يُعلن رحيل الفرنسي نغولو كانتي : «شكرًا لك»

أعلن نادي الاتحاد السعودي رحيل الفرنسي نغولو كانتي، تمهيدًا لانتقاله إلى فينربهتشه التركي.

وأعلنت الصفحة الرسمية للاتحاد السعودي، رحيل الفرنسي نغولو كانتي، وعلقت عبر فيسبوك: شكرًا لك.

الفرنسي نغولو كانتي

كانتي البالغ من العمر 35 عامًا انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي ونجح خلال موسمين ونصف في أن يكون أحد الأعمدة الأساسية للفريق إلا أنه اختار عدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ووفقا للمصادر نفسها فإن لاعب الوسط الفرنسي يسعى للعودة إلى الأضواء الأوروبية من خلال الانتقال إلى فنربخشة التركي في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حظوظه في التواجد ضمن قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في كأس العالم 2026.

فنربخشة الوجهة الأقرب

وأشارت صحيفة " ليكيب " الفرنسية إلى أن كانتي توصل لاتفاق مبدئي مع فنربخشة على توقيع عقد يمتد لعامين ونصف مع رغبة واضحة من اللاعب في إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية دون انتظار نهاية الموسم.