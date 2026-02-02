أزمة جديدة تلوح في الأفق.. تعرف علي أرقام كانتي مع اتحاد جدة

يبدو أن نادي الاتحاد السعودي مقبل على مرحلة دقيقة بعدما تداخلت الأزمات داخل الفريق الأول في توقيت حساس عقب الجدل المثار حول مستقبل قائده ونجمه الأول كريم بنزيما لتطفو على السطح أزمة جديدة بطلها لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن كانتي حسم موقفه النهائي وقرر عدم الاستمرار في الدوري السعودي واضعا حدا لتجربته مع الاتحاد قبل أشهر قليلة من نهاية عقده في قرار أربك حسابات الإدارة الفنية للنادي.

قرار مفاجئ قبل نهاية العقد

كانتي البالغ من العمر 35 عامًا انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي ونجح خلال موسمين ونصف في أن يكون أحد الأعمدة الأساسية للفريق إلا أنه اختار عدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ووفقا للمصادر نفسها فإن لاعب الوسط الفرنسي يسعى للعودة إلى الأضواء الأوروبية من خلال الانتقال إلى فنربخشة التركي في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حظوظه في التواجد ضمن قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في كأس العالم 2026.

فنربخشة الوجهة الأقرب

وأشارت صحيفة " ليكيب " الفرنسية إلى أن كانتي توصل لاتفاق مبدئي مع فنربخشة على توقيع عقد يمتد لعامين ونصف مع رغبة واضحة من اللاعب في إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية دون انتظار نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة قد تكون جزءا من ترتيبات تبادلية تتضمن انتقال المهاجم المغربي يوسف النصيري إلى صفوف الاتحاد في ظل التحركات المتسارعة بين الناديين.

مشاركة مؤثرة رغم الغموض

ورغم اقتراب رحيله شارك كانتي أساسيًا مع الاتحاد في مواجهة الأخدود الأخيرة ونجح في تسجيل هدف خلال الفوز بنتيجة 2-1 قبل أن يغيب عن مباراة الفريق التالية أمام النجمة وهو ما عزز التكهنات بشأن مستقبله القريب.

وتؤكد مصادر مقربة من اللاعب أن رغبته في الرحيل تقابل برفض واضح من إدارة الاتحاد التي ترى في خروجه خسارة فنية كبيرة خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الفريق مؤخرًا.

بنزيما يزيد الضغط على الإدارة

وتزداد الأمور تعقيدًا داخل الاتحاد مع استمرار الغموض حول مستقبل كريم بنزيما في ظل تقارير تربطه بالانتقال إلى الهلال وهو ما قد يعني فقدان الفريق لاثنين من أبرز نجومه الفرنسيين في فترة قصيرة.

هذا الوضع يضع إدارة النادي أمام تحدٍ مزدوج بين احتواء الأزمات الداخلية والحفاظ على استقرار الفريق الفني خاصة بعد النجاحات التي تحققت في الموسم الماضي.

أرقام وإنجازات مع الاتحاد

منذ وصوله إلى الدوري السعودي في صفقة انتقال حر خاض نجولو كانتي 105 مباريات بقميص الاتحاد في مختلف المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وكان من أبرز محطات اللاعب تتويجه بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2025 تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان في موسم استثنائي للفريق.

عودة دولية بعد غياب

وعلى الصعيد الدولي عاد كانتي مؤخرًا إلى صفوف المنتخب الفرنسي بعد غياب منذ نوفمبر 2024 حيث استدعاه المدرب ديدييه ديشامب للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 وظهر أساسيًا في الفوز الكبير على أوكرانيا قبل المشاركة أمام أذربيجان.