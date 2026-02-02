قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أزمة جديدة تلوح في الأفق.. تعرف علي أرقام كانتي مع اتحاد جدة

كانتي
كانتي

يبدو أن نادي الاتحاد السعودي مقبل على مرحلة دقيقة بعدما تداخلت الأزمات داخل الفريق الأول في توقيت حساس عقب الجدل المثار حول مستقبل قائده ونجمه الأول كريم بنزيما لتطفو على السطح أزمة جديدة بطلها لاعب الوسط الفرنسي نجولو كانتي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن كانتي حسم موقفه النهائي وقرر عدم الاستمرار في الدوري السعودي واضعا حدا لتجربته مع الاتحاد قبل أشهر قليلة من نهاية عقده في قرار أربك حسابات الإدارة الفنية للنادي.

قرار مفاجئ قبل نهاية العقد

كانتي البالغ من العمر 35 عامًا انضم إلى الاتحاد في صيف 2023 قادمًا من تشيلسي الإنجليزي ونجح خلال موسمين ونصف في أن يكون أحد الأعمدة الأساسية للفريق إلا أنه اختار عدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

ووفقا للمصادر نفسها فإن لاعب الوسط الفرنسي يسعى للعودة إلى الأضواء الأوروبية من خلال الانتقال إلى فنربخشة التركي في خطوة تهدف إلى الحفاظ على حظوظه في التواجد ضمن قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في كأس العالم 2026.

فنربخشة الوجهة الأقرب

وأشارت صحيفة " ليكيب " الفرنسية إلى أن كانتي توصل لاتفاق مبدئي مع فنربخشة على توقيع عقد يمتد لعامين ونصف مع رغبة واضحة من اللاعب في إتمام الصفقة خلال فترة الانتقالات الجارية دون انتظار نهاية الموسم.

وأضافت الصحيفة أن الصفقة قد تكون جزءا من ترتيبات تبادلية تتضمن انتقال المهاجم المغربي يوسف النصيري إلى صفوف الاتحاد في ظل التحركات المتسارعة بين الناديين.

مشاركة مؤثرة رغم الغموض

ورغم اقتراب رحيله شارك كانتي أساسيًا مع الاتحاد في مواجهة الأخدود الأخيرة ونجح في تسجيل هدف خلال الفوز بنتيجة 2-1 قبل أن يغيب عن مباراة الفريق التالية أمام النجمة وهو ما عزز التكهنات بشأن مستقبله القريب.

وتؤكد مصادر مقربة من اللاعب أن رغبته في الرحيل تقابل برفض واضح من إدارة الاتحاد التي ترى في خروجه خسارة فنية كبيرة خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الفريق مؤخرًا.

بنزيما يزيد الضغط على الإدارة

وتزداد الأمور تعقيدًا داخل الاتحاد مع استمرار الغموض حول مستقبل كريم بنزيما في ظل تقارير تربطه بالانتقال إلى الهلال وهو ما قد يعني فقدان الفريق لاثنين من أبرز نجومه الفرنسيين في فترة قصيرة.

هذا الوضع يضع إدارة النادي أمام تحدٍ مزدوج بين احتواء الأزمات الداخلية والحفاظ على استقرار الفريق الفني خاصة بعد النجاحات التي تحققت في الموسم الماضي.

أرقام وإنجازات مع الاتحاد

منذ وصوله إلى الدوري السعودي في صفقة انتقال حر خاض نجولو كانتي 105 مباريات بقميص الاتحاد في مختلف المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة.

وكان من أبرز محطات اللاعب تتويجه بلقبي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين عام 2025 تحت قيادة المدرب الفرنسي لوران بلان في موسم استثنائي للفريق.

عودة دولية بعد غياب

وعلى الصعيد الدولي عاد كانتي مؤخرًا إلى صفوف المنتخب الفرنسي بعد غياب منذ نوفمبر 2024 حيث استدعاه المدرب ديدييه ديشامب للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2026 وظهر أساسيًا في الفوز الكبير على أوكرانيا قبل المشاركة أمام أذربيجان.

الاتحاد السعودي كريم بنزيما نجولو كانتي بنزيما الاتحاد

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

الزمالك

وائل القباني: لم يعجبني إفراط لاعبي الزمالك في الاحتفال بالفوز على المصري

الزمالك

كريم رمزي: ما يفعله الزمالك أشبه بالمستحيل.. وجمهوره يستحق الثناء

أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم

أحمد عبد القادر يوجه رسالة تهنئة لـ محمد عبد المنعم.. ماذا قال؟

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

