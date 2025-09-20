بهدف في الدقيقة 96.. "كانتي" يقود الاتحاد لفوز قاتل على النجمة في الدوري السعودي

حقق فريق الاتحاد فوزا في الوقت القاتل على مضيفه النجمة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم /السبت/ على ملعب "مدينة الملك عبد الله الرياضية"، في إطار الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار اتحاد جدة اليوم إلى لاعبه الفرنسي نجولو كانتي الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في وقت قاتل وتحديدا في الدقيقة 96 بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وحافظ الاتحاد بهذا الانتصار على مسيرته الناجحة منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري السعودي، محققا الفوز الثالث على التوالي "علامة كاملة" بعد خوض ثلاث مباريات، إذ تغلب في الجولتين الماضيتين على كل من الأخدود بنتيجة 5-2، والفتح بنتيجة 4-2.

وارتفع رصيد اتحاد جدة إلى تسع نقاط في صدارة جدول الدوري، فيما ظل فريق النجمة بدون نقاط في المركز السابع عشر وقبل الأخير بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية.

