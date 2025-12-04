جبران: تعزيز منظومة التفتيش والرقابة وضمان الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل الجديد

عقد وزير العمل محمد جبران اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة في العاصمة الجديدة مع متابعي الأحكام بمديريات العمل على مستوى المحافظات، وذلك لمتابعة سير تنفيذ الأحكام الصادرة بشأن محاضر المخالفات المُحررة ضد المنشآت غير الملتزمة...وخلال اللقاء، استعرض الوزير مستويات الأداء في تنفيذ الأحكام، واطّلع على المقترحات والملاحظات والمعوقات التي تواجه العاملين في متابعة هذه الملفات، مؤكداً أهمية رفع كفاءة العمل القانوني والإداري بما يضمن سرعة ودقة تنفيذ الإجراءات.

وأكد الوزير محمد جبران أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تذليل جميع العقبات أمام فرق المتابعة، مشددًا على أن استقرار بيئة العمل وتحقيق الانضباط في سوق العمل يأتيان على رأس أولويات الوزارة، بما يسهم في حماية حقوق العمال ويحافظ على مصالح أصحاب الأعمال في إطار من العدالة وتطبيق القانون... كما وجّه الوزير بضرورة تعزيز التواصل الدائم بين ديوان عام الوزارة ومديريات العمل، والمتابعة المستمرة لمعدلات إنجاز الملفات القانونية، لضمان التطبيق السليم والمنضبط لكافة أحكام قانون العمل.