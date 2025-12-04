ليه منبقاش صحاب؟.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

آثار الفنان أحمد فهمي حالة كبير من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما كشف عن تفاصيل رسالة نصية تلقاها من طليقته الفنانة هنا الزاهد قبل ظهورها الأخير في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس.

وقال فهمي إنه تلقى رسالة من هنا الزاهد جاء فيها: "إحنا ليه منبقاش أصدقاء بعد ما انفصلنا؟"، واصفًا الرسالة بأنها كانت في منتهى الذوق، وأضاف: "فوجئت بظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" وحديثها عني بشكل عكس ما جاء في رسالتها، كانت المرة الأولى التي أتعرض فيها لموقف كهذا في حياتي رغم تجاربي المتعددة.

