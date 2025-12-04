فتح باب التقديم للتدريب والعمل في ألمانيا ضمن برنامج THAMM Plus

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة العمل ،و الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر ووكالة التوظيف الفيدرالية الألمانية (BA)، وبالشراكة مع عدد من الوزارات والجهات الوطنية والدولية المعنية ،عن فتح باب التقديم للدفعات الجديدة ضمن آلية التنقّل للتدريب والعمل في ألمانيا في مجالات الكهرباء والإلكترونيات والمعادن.

يشمل المسار التدريبي للمقبولين تدريبًا لغويًا ومهنيًا وثقافيًا استعدادًا للعمل في ألمانيا، بالإضافة إلى الدعم في إجراءات الاعتراف بالمؤهلات واستخراج التأشيرة…

ويستمر فتح باب التقديم حتى 20 يناير 2026، على أن لا يُلتفت إلى أي طلبات تُقدَّم بعد هذا التاريخ...للتقديم ومعرفة المزيد من التفاصيل، يُرجى زيارة الرابط التالي:

https://mobility.emigration.gov.eg/