حسين حمودة: اختيار اسم نجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة الدولي موفق

أعرب الناقد الأدبي الكبير الدكتور حسين حمودة، عن سعادته، بإطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب، جائزة تحمل اسم نجيب محفوظ، شخصية الدورة السابعة والخمسين.

وقال حمودة، إن اختيار اسم نجيب محفوظ شخصية معرض القاهرة الدولي، في دورته القادمة القريبة، اختيار موفق، يستحق التحية، لأسباب كثيرة جدا، لافتا إلى الدور العظيم الذي قام به نجيب محفوظ في الرواية العربية، على مستوى التأسيس لحضورها الكبير في الأدب العربي، وعلى مستوى الانتقال بها نقلات عديدة جدا على المستوى الفني، وعلى مستوى استكشاف وتمهيد أرض جديدة لها.

وأشار إلى إنجاز نجيب محفوظ الكبير في السينما، حيث تحول عدد كبير من أعماله الروائية والقصصية إلى أفلام مهمة، بعضها يدخل ضمن أفضل الأفلام العربية، ويتصل بهذا إسهامه الكبير أيضا في كتابة عدد من السيناريوهات لأفلام كبيرة القيمة (بالمناسبة، ليس من بينها أي عمل قصصي أو روائي من قصصه ورواياته).

وقد أعلنت إدارة المعرض عن اعتماد الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة إطلاق جائزة (نجيب محفوظ للرواية العربية) والتى يمنحها معرض القاهرة الدولى للكتاب سنويا بداية من هذا العام، الذى يحتفل فيه المعرض بذكرى مرور عشرين سنة على وفاة أديب نوبل نجيب محفوظ.

وأضاف الدكتور أحمد مجاهد المدير التفيذى للمعرض قائلا: «إن أديبا بقامة نجيب محفوظ يليق به أن تمنح وزارة الثقافة المصرية جائزة كبرى باسمه، بوصفه الأديب العربى الوحيد الفائز بجائزة نوبل، حيث تبلغ قيمة الجائزة ٥٠٠ ألف جنيه وميدالية ذهبية أسوة بجائزة النيل، وهى ممولة بالكامل من البنك الأهلى المصرى».

يبدأ تقدم الروائيين المصرين والعرب للجائزة صباح اليوم الخميس ٤ ديسمبر ٢٠٢٥، ويستمر حتى الأحد ٤ يناير ٢٠٢٦، ويكون التقديم بإرسال ثلاث نسخ من الرواية المتقدمة للمسابقة، بشرط أن تكون منشورة بتاريخ عام ٢٠٢٥، وذلك على العنوان التالى: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١١٩٤ كورنيش النيل، رملة بولاق، القاهرة، (مسابقة نجيب محفوظ للرواية العربية).