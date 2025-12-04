قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ كفر الشيخ يستقبل مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية.. صور
محللة سياسية: الخروقات بانتخابات النواب للمرحلة الثانية أقل من الأولى
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
أخبار البلد

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

رشا عوني

مع اقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر، يبحث المواطنون عن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر، حيث يحاول الآلاف يوميا الانضمام والتسجيل في تكافل وكرامة والاستفادة من المساعدات النقدية الشهرية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن هذه الميادرة لمن ينطبق عليهم شروط تكافل و كرامة . 

 

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح إمكانية الاستعلام بالرقم القومي، بالإضافة إلى خيار تقديم التظلمات إلكترونيًا لمن تم رفضهم أو وجدت مشاكل في طلباتهم.

استعلام كشف تكافل وكرامة 

يمكنك معرفة نتيجة القبول او الرفض والاشتراك في تكافل وكرامة من خلال الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي .

 https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx


خطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة 

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

نتيجة تكافل وكرامة 

عقب إتمام عملية الاستعلام عن تكافل وكرامة يتم عرض إحدى الحالات التالية:

  • مقبول: تم إدراج الاسم رسميًا ضمن قوائم المستفيدين، وسيُصرف الدعم النقدي خلال الشهر الحالي أو المقبل.
  • قيد المراجعة: الطلب ما زال تحت الفحص من قبل الوزارة للتحقق من البيانات.
  • مرفوض: يعني عدم استيفاء الشروط أو وجود مستندات ناقصة يمكن استكمالها لاحقًا.
  • في حالة الرفض، يمكن للمواطن تقديم تظلم إلكتروني على نفس الموقع عبر اختيار خدمة "تقديم تظلم"، وملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.

طريقة تقديم تظلم تكافل وكرامة

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة.

- اختيار خدمة «تقديم شكوى أو تظلم».

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- كتابة تفاصيل الاعتراض.

- رفع المستندات الداعمة، ثم الضغط على «إرسال» للحصول على رقم متابعة للشكوى لمتابعة الشكوى.

ويمكن تقديم شكوى مباشرة من خلال الاتصال على الرقم الساخن 19680 للاستفسار، أو إرسال تظلم إلى الميل الاكتروني: «[email protected]»، أو زيارة أقرب وحدة اجتماعية لتقديم التظلم كتابيًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر 

وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي، يبدء صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر يوم ١٥ المقبل ، كما هو معتاد في منتصف كل شهر .

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

