الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

مع اقتراب موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر، يبحث المواطنون عن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة شهر ديسمبر، حيث يحاول الآلاف يوميا الانضمام والتسجيل في تكافل وكرامة والاستفادة من المساعدات النقدية الشهرية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي ضمن هذه الميادرة لمن ينطبق عليهم شروط تكافل و كرامة .

استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن فتح إمكانية الاستعلام بالرقم القومي، بالإضافة إلى خيار تقديم التظلمات إلكترونيًا لمن تم رفضهم أو وجدت مشاكل في طلباتهم.

استعلام تكافل وكرامة

استعلام كشف تكافل وكرامة

يمكنك معرفة نتيجة القبول او الرفض والاشتراك في تكافل وكرامة من خلال الدخول على هذا الرابط والاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي .

https://www.moss.gov.eg/ar-eg/Pages/default.aspx



خطوات الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة

- تسجيل الدخول إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن المستفيدين.

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا في الخانة المخصصة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- تظهر نتيجة الاستعلام للمواطن وسيتعرف منها على البيانات التالية:

- المحافظة، الإدارة الاجتماعية والوحدة الاجتماعية المسجل بها.

- الرقم القومي، اسم المواطن ورقم بطاقة تكافل أو كرامة للمواطن القائم بالاستعلام.

- نوع البطاقة للمواطن «تكافل أو كرامة».

- حالة البطاقة «ساري تجميد - إيقاف».

- في حالة التجميد أو الإيقاف سيتم ذكر السبب.

- في حالة أن البطاقة سارية يتم توضيح المبلغ المستحق للمواطن.

استعلام تكافل وكرامة



نتيجة تكافل وكرامة

عقب إتمام عملية الاستعلام عن تكافل وكرامة يتم عرض إحدى الحالات التالية:

مقبول: تم إدراج الاسم رسميًا ضمن قوائم المستفيدين، وسيُصرف الدعم النقدي خلال الشهر الحالي أو المقبل.

قيد المراجعة: الطلب ما زال تحت الفحص من قبل الوزارة للتحقق من البيانات.

مرفوض: يعني عدم استيفاء الشروط أو وجود مستندات ناقصة يمكن استكمالها لاحقًا.

في حالة الرفض، يمكن للمواطن تقديم تظلم إلكتروني على نفس الموقع عبر اختيار خدمة "تقديم تظلم"، وملء البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات اللازمة.

طريقة تقديم تظلم تكافل وكرامة

الدخول على الموقع الرسمي لبرنامج تكافل وكرامة.

- اختيار خدمة «تقديم شكوى أو تظلم».

- إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- كتابة تفاصيل الاعتراض.

- رفع المستندات الداعمة، ثم الضغط على «إرسال» للحصول على رقم متابعة للشكوى لمتابعة الشكوى.

ويمكن تقديم شكوى مباشرة من خلال الاتصال على الرقم الساخن 19680 للاستفسار، أو إرسال تظلم إلى الميل الاكتروني: «[email protected]»، أو زيارة أقرب وحدة اجتماعية لتقديم التظلم كتابيًا.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر

وبحسب وزارة التضامن الاجتماعي، يبدء صرف معاش تكافل وكرامة شهر ديسمبر يوم ١٥ المقبل ، كما هو معتاد في منتصف كل شهر .