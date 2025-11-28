قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات

إلكترونيًا.. خطوات الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة 2025

تكافل وكرامة 2025
عبد العزيز جمال

يواصل الكثير من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة البحث عن طريقة موثوقة وسريعة لمعرفة حالة بطاقة الصرف الخاصة بهم، خصوصًا مع التوسع المستمر في برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، وكبار السن، وذوي الإعاقة.

 ومع تزايد الإقبال على الخدمة، وفرت وزارة التضامن الاجتماعي آلية إلكترونية سهلة تتيح الاستعلام عن حالة بطاقة تكافل وكرامة باستخدام الرقم القومي فقط، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب الوزارة أو مراكز الخدمة التابعة لها، في خطوة تهدف إلى تقليل الزحام وتوفير الوقت على المواطنين.

تكافل وكرامة

خطوات الاستعلام إلكترونيًا عن حالة بطاقة تكافل وكرامة

أتاحت وزارة التضامن خدمة رقمية بسيطة تعتمد على إدخال الرقم القومي فقط لمعرفة حالة بطاقة الدعم فورًا. وتتضمن الخطوات الأساسية للاستعلام ما يلي:

- الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي https://tk.moss.gov.eg/ 

- اختيار خدمة الاستعلام عن نتيجتك

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة

- الضغط على زر استعلام

- ظهور حالة البطاقة مباشرة سواء كانت سارية أو موقوفة أو مجمدة

وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود الوزارة لتسهيل وصول المستفيدين إلى البيانات المتعلقة بملف الدعم الخاص بهم بمجرد إدخال بياناتهم على المنصة الإلكترونية، بما يعزز من سرعة الحصول على المعلومة دون الحاجة لأي أوراق أو مراجعات.

أهمية خدمة الاستعلام الإلكتروني

يسهم التحول الرقمي في منظومة تكافل وكرامة في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث تعمل آلية الاستعلام الإلكتروني على تقليل الازدحام أمام المكاتب الحكومية، وتوفير الوقت والجهد، وضمان حصول المستفيد على معلومات دقيقة وحديثة في ثوانٍ معدودة، خاصة للفئات التي قد تواجه صعوبة في التنقل.

طرق صرف مستحقات تكافل وكرامة

تقدم وزارة التضامن العديد من القنوات المتاحة لصرف مستحقات الدعم لضمان سهولة وصول المواطنين إلى أموالهم في أي وقت، وتشمل:

  • مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات
  • ماكينات الصراف الآلي ATM
  • المحافظ الإلكترونية عبر شركات الاتصالات
  • كارت ميزة البنكي بعد ربطه بالخدمة

وتسعى هذه القنوات المتعددة إلى تعزيز مرونة الصرف وتلبية احتياجات المستفيدين، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة تغطي جميع المحافظات، وتمكّن المواطنين من الحصول على مستحقاتهم بشكل أكثر سلاسة وأمانًا.

