حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ونشاط للرياح

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة نهارًا طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدًا

ذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من حلايب والشلاتين، إلى جانب فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح أحيانًا على مناطق من سيوة - السلوم- مطروح.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 26 16

العاصمة الإدارية 27 15

6 أكتوبر 27 15

بنهــــا 26 16

دمنهور 26 15

وادي النطرون 25 15

كفر الشيخ 24 14

المنصورة 26 16

الزقازيق 25 15

شبين الكوم 25 14

طنطا 25 14

دمياط 23 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 27 13

السويس 26 14

العريش 25 12

رفح 24 12

رأس سدر 24 13

نخل 22 11

كاترين 18 08

الطور 25 16

طابا 23 14

شرم الشيخ 27 20

الإسكندرية 25 15

العلمين 24 14

مطروح 23 12

السلوم 24 13

سيوة 23 10

رأس غارب 26 18

الغردقة 26 19

سفاجا 27 19

مرسى علم 28 20

الشلاتين 28 25

حلايب 26 23

أبو رماد 27 23

رأس حدربة 26 23

الفيوم 25 11

بني سويف 25 11

المنيا 24 09

أسيوط 24 09

سوهاج 25 13

قنا 27 15

الأقصر 30 16

أسوان 30 18

الوادي الجديد 28 10

أبو سمبل 29 20

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 33 22

المدينة 32 18

الرياض 27 16

المنامة 27 21

أبوظبي 28 19

الدوحة 29 20

الكويت 26 13

دمشق 19 07

بيروت 25 19

عمان 20 10

القدس 20 10

غزة 24 15

بغداد 25 10

مسقط 27 18

صنعاء 22 05

الخرطوم 36 25

طرابلس 17 13

تونس 15 11

الجزائر 15 05

الرباط 19 06

نواكشوط 31 18

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 15 00

إسطنبول 21 12

إسلام آباد 22 08

نيودلهى 24 12

جاكرتا 34 24

بكين 08 04-

كوالالمبور 28 23

طوكيو 20 09

أثينا 18 11

روما 14 03

باريس 11 07

مدريد 12 01

برلين 08 05

لندن 13 07

مونتريال 00 03-

موسكو 04 00

نيويورك 07 01

واشنطن 07 02-

أديس أبابا 23 09