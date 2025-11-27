شريف الشوباشي: لا ينبغي إجبار المرأة على ارتداء الحجاب

أكد شريف الشوباشي، الكاتب والمفكر ، أنه راضٍ عن تمكين المرأة خلال الفترة الماضية، وأنه يخشى من الجهل لأن نسبة الأمية بين النساء كبيرة ويتبعها أمية ثقافية.

وقال الشوباشي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، لست ضد حجاب المرأة مثلما ادعى البعض، ولكني أؤكد أن المرأة حرة في ارتداء الحجاب خاصة أن بعض النساء أكدت أنه تم ارتداء الحجاب نتيجة ضغط ووصلت النسبة إلى 2% بين تلك النساء.

وتابع الكاتب والمفكر ، أنه لا ينبغي أن نُجبر المرأة على ارتداء الحجاب، وطالما هناك إكراه في ارتداء الحجاب فأنا ضد ذلك.